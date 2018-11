Mata a su hermana para "limpiar el honor" de la familia y lo graba

A finales de octubre se difundió un video en el que se puede observar a Bashar Bseis, un soldado del Ejército Libre Sirio, accionar un arma tipo kalashnikov contra Rasha, su hermana, con el fin de "limpiar el honor" de la familia.

En las imágenes se ve a la muchacha arrinconada contra un muro y pidiendo clemencia, luego de que una voz le pide mostrar su rostro a la cámara, las balas la alcanzan levantando una nube de polvo. No obstante, las razones del crimen no están del todo claras.

Existen medios que dicen que la víctima habría mantenido relaciones sexuales con un oficial turco, en tanto que también circulan versiones de que Rasha habría sido violada y su agresor habría publicado sus fotos en internet.

Este tipo de asesinatos por "honor" han ido en incremento en Siria desde el inicio de la guerra en 2011. Antes del conflicto bélico, cada año morían 300 mujeres asesinadas por sus familias, de acuerdo con organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en dicho país.

De acuerdo con Mustafa Sejari, un portavoz de la organización militar siria, lo acometido por Bseis no es una actitud ética para el Ejército Sirio Libre, por lo que se ha levantado una investigación, así como una orden de arresto emitida por un tribunal militar.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido ninguna detención. "Estas personas no ven ningún problema en matar a la niña, porque en realidad creen que es lo que hay que hacer para eliminar la vergüenza que ha traído a toda la familia", dice Loubna Mrie, escritora de origen sirio.

Hasta 2009, a los asesinos de miembros de su familia se les permitía seguir en libertad si justificaban el acto como motivado por el honor. El gobierno sirio reemplazó dicha ley proclamando una condena máxima de dos años en prisión que, en muchos casos, no se aplica.

