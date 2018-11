#HABLEMOSDEFEMINICIDIO

Asesinato de mujeres, "enfermedad" que se propaga: Frida Guerrera

Hay depredadores como el de Ecatepec; también conflictos de pareja que llegan al crimen, la mayoría invisibles

FRIDA MURIEL MENDOZA ARRUBARRENA 11/11/2018 08:43 p.m.

Frida Guerrera lleva 12 años viviendo con la tragedia de atestiguar feminicidios. La periodista y activista documenta sin descanso cada semana en "La Columna Rota", los casos de mujeres asesinadas y les convierte en una historia, dándoles voz a las familias que buscan justicia.

"Desde que empecé a rastrear los casos, me di cuenta que no había solo que rastrear y enumerar los casos, hay que contar las historias. Desde abril de 2016 que empecé a contar las historias, empecé con la historia de una niña de 12 años en Monclova, Coahuila. Desde entonces empecé a hablar con padres, madres, primos, tíos...".

Cuando inicié a trabajar en los feminicidios en México, monté un chat e impulsé la reunión de las familias de las mujeres asesinadas, para que todas se sintieran unidas y se acompañaran en el dolor, cuenta Frida.

¿Caso en Jardines de Morelos, parteaguas para hablar del feminicidio?





El tema de Jardines de Morelos está moviendo conciencias, explica, pero el asunto es mal hecho porque no se le está dando el tratamiento adecuado porque se está revictimizando y a muchas familias no se les está tomando en cuenta.

Frida enfatiza que no solamente es en Ecatepec donde se incrementan los feminicidios, es en todo el Estado de México, en todo el país.

"El video que fue filtrado, evidenció la falta de cuidado de los peritos y de los miembros de la Fiscalía mexiquense, porque las autoridades y medios de comunicación no reflexionaron sobre el daño que podrían hacer a las familias".

Hay que actuar con conciencia de género y nadie piensa en las consecuencias que deja en las familias de las víctimas. Es un tema que debe tomarse con responsabilidad. Y sí, es triste que hayan tenido que voltear a ver a las víctimas hasta que tantas mujeres fueron asesinadas".

¿Qué va a pasar cuando dejen de hablar de este caso en unos días? ¿Qué va a pasar con las familias?, lamenta.

Contar las víctimas





Al comparar el conteo de víctimas de feminicidio en el país, las cifras oficiales por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reflejan más de 500 casos en Ecatepec, comparable con los 10 peores años de violencia feminicida en Ciudad Juárez, el problema de la impunidad continúa al registrar el número de mujeres asesinadas es el mismo:

"Sí, ya rebasó a Chihuahua desde hace muchos años. En mi caso, yo por ejemplo baso mi conteo de las víctimas desde el Código Penal Federal, veo si cumple con alguna característica del feminicidio (que fueran violadas, exhibidas, ahorcadas, destazadas)", cuenta.

Desde mi página cuento a los feminicidios y a los homicidios violentos, son dos números que asustan. Yo no puedo decir que una mujer que murió en un asalto es un feminicidio porque esa violencia no ocurre porque sea mujer. Sin embargo, con los asesinatos que se llevan contemplados por el caso de Jardines de Morelos van 165 feminicidios en Ecatepec y 32 asesinatos, mientras que las autoridades solamente han dicho que van 64 feminicidios".

Asimismo, Frida explica que el año está a punto de acabar y llega casi a las 2 mil mujeres asesinadas cuando el pasado cerró con 2 mil 300.

Emergencia nacional





Frida Guerrera coincide en que el feminicidio no es un fenómeno, sino una enfermedad que se propaga, y que se trata de una emergencia nacional.

No solo hay depredadores como él (Monstruo de Ecatepec), hay novios, ex novios, esposos, familiares que siguen asesinando y se necesita una capacitación especializada a las autoridades para que se detenga la cadena de impunidad.

Con la mano en la cintura las autoridades dicen que no hay problema cuando desde el principio se pudieron evitar las horas clave para que se pueda hacer la denuncia de desaparición".

Frida Guerrera explica que cuando una persona desaparece, su familia se vuelve experta para investigar.

Pero este tema es de reflexión para todas las autoridades, familias y medios.

Por otra parte Frida cuenta que por ejemplo, una joven la contactó para pedirle ayuda pues fue violada en Ixtapaluca porque no la atendían.

"No puede ser posible que hasta que llamó a la fiscal, las autoridades tomen con atención a las víctimas, ¿para eso se tiene que llamar en cada caso de violación existente? No se puede buscar una segunda alerta de género en el Estado de México cuando no respetan la primera alerta", lamenta.

Sin embargo, la activista comenta que no será que hasta que las denuncias y todos los procesos sean llevados a cabo con perspectiva de género como un tema de agenda nacional, ocurrirá un cambio real en la situación.

Desgraciadamente, este fenómeno es de emergencia nacional y en vez de disminuir sigue creciendo".

Finalmente Frida Guerrera explica que lo lamentable en estos casos es que hasta que ocurren tantos asesinatos de mujeres, es cuando voltean a ver a las víctimas.

