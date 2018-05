ACUERDO NUCLEAR

Salida de EU de acuerdo nuclear causa división internacional

Los países firmantes del acuerdo con Irán han manifestado su preocupación por salida de Estados Unidos, mientras países como Israel celebran la decisión de Trump

REDACCIÓN 09/05/2018 01:39 p.m.

La comunidad internacional se ha dividido tras la decisión de Trump de abandonar el pacto firmado en 2015. (EFE)

El retiro del gobierno estadounidense del acuerdo nuclear con Irán ha dividido a la comunidad internacional, pues han sido varias las naciones que lo han lamentado, así como también hay quienes lo han celebrado.

Tras el anuncio de Trump, el máximo líder de Irán, Ayatolá Jameneí, dijo que ya se esperaba la decisión que tomaría el mandatario estadounidense y la calificó como un "error".

Trump, te digo en nombre del pueblo iraní, haz cometido un error", dijo Jameneí.

Asimismo, señaló que "ese comportamiento estúpido y superficial no contradice lo que nosotros esperamos".

A su vez, la canciller alemana, Angela Merkel

, señaló que la decisión dees "grave", pero que lacontinuará en el acuerdo, pues considera que es un asunto que no debería cuestionarse.

Francia, Gran Bretaña y Alemania cumpliremos nuestras obligaciones y compromisos con ese acuerdo y pondremos todo de nuestra parte para que Irán cumpla también con sus obligaciones al respecto", indicó la diplomática alemana.

El secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres

, expresó su preocupación por el anuncio de la reanudación de las sanciones unilaterales contra

Por medio de su cancillería, Rusia manifestó su preocupación de que Washington actúe en contra del deseo la mayoría de los países, basándose "exclusivamente en sus intereses" y "violando flagrantemente el derecho internacional".

Demuestra que sus reclamos sobre las actividades nucleares absolutamente legítimas de Irán solo son una forma encubierta de pasarle facturas políticas a Irán".

China también reprobó la salida de Estados Unidos y llamó a las demás partes a ser responsables, tomando en cuenta el interés general a largo plazo.

El vocero de la cancillería china, Geng Sguang, indicó que adoptará un enfoque imparcial y responsable, mantendrá un diálogo con todas las partes y continuará preservando e implementando el acuerdo nuclear.

A FAVOR

Israel, Arabia Saudita y Bahrein, celebraron la decisión de Donald Trump y lanzaron un llamado al resto de los países en el pacto con Irán para que adopten medidas similares.

Israel, quien en días presentó supuestos archivos sobre un plan atómico de Irán, calificó de "valiente" la medida estadounidense.

El gobierno de Arabia Saudita acusó a Irán de beneficiarse con el levantamiento de sanciones para continuar con presuntas acciones nucleares para desestabilizar la región.

El expresidente de estadounidense Barack Obama, uno de los principales negociadores del acuerdo nuclear con Irán arremetió contra Donald Trump por su decisión de retirarse del pacto.

En sus redes sociales, Obama aseguró que la decisión de Trump fue equivocada y un "grave error".

La realidad es clara. El JCPOA (Plan Amplio de Acción Conjunta) funciona: esa es una opinión compartida por nuestros aliados europeos, expertos independientes y el actual Secretario de Defensa de Estados Unidos. Está en el interés de Estados Unidos, ha hecho retroceder significativamente el programa nuclear de Irán", dijo.

En un momento en que todos estamos en favor de la diplomacia con Corea del Norte para tener éxito, alejarse del JCPOA se arriesga a perder un acuerdo que logra, con Irán, el mismo resultado que perseguimos con los norcoreanos", dijo.

Con información de Forbes y Notimex

