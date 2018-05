DEMOCRACIA

Intelectuales y sociedad civil piden que EU no meta las manos en elección de México

Ciudadanos estadounidenses enviaron una carta al congreso de su país, donde piden respeto a las normas democráticas

04/05/2018

Intelectuales y sociedad civil piden que EU no meta las manos en elección de México (Imagen de Expansión)

Un centenar de intelectuales y líderes de la sociedad civil estadounidense mandaron una carta al Congreso de Estados Unidos exigiendo respeto a normas democráticas y no intervención de su presidente Donald Trump en las elecciones mexicanas #1JulioMX.

La carta está dirigida al Senado y a la Cámara de Representantes. Los firmantes indican su preocupación sobre la permanencia de prácticas fraudulentas en México y el cuestionable papel que ha jugado Washington en materia de promoción a la democracia en América Latina.

Es importante que México, uno de los aliados y socios comerciales más cercanos de Estados Unidos, goce de una democracia auténtica, en la que la ciudadanía pueda hacer pleno ejercicio de su derecho al voto en libertad, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras", escriben en la carta.

Quienes firman instan a los senadores y los diputados de los Estados Unidos a "[...] hacer todo lo que esté en su poder para garantizar que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral

y promueva las normas fundamentales de la democracia."

Volatilidad del peso ¿por elecciones?

Entre quienes envían la carta se incluyen destacados intelectuales como Gilbert M. Joseph, profesor de historia de la Universidad Yale y ex presidente de la Asociación de Estudios de América Latina; Mary Kay Vaughn, profesora de historia en la Universidad de Maryland y presidenta de la Conferencia de Historia Latinoamericana; Bruce Ackerman, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Yale; Noam Chomsky, profesor emérito del Massachusetts Institute for Technology; Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora del Woodrow Wilson Center for International Scholars y presidente de la Association for Borderlands Studies; y Greg Grandin, profesor de historia en la Universidad de Nueva York y miembro de la American Academy de Artes y Ciencias.

En la carta se citan amenazas a la libertad de expresión en México (Especial)

También se incluyen destacados líderes de organizaciones de la sociedad civil como Laura Carlsen, Directora del Programa para las Américas del Centro para Políticas Internacionales (CIP); Mark Weisbrot, Co-director del Centro de Investigación Económica y de Políticas (CEPR); Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de los Migrantes en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA); Ted Lewis, Director de Derechos Humanos en Global Exchange; y Manuel Peréz Rocha, del Instituto de Estudios Políticos (IPS).

En la carta se citan recientes amenazas a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho a la protesta en México, así como el uso de software de espionaje por parte del gobierno mexicano para vigilar a activistas y el papel que ha jugado el gobierno en el encubrimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

La carta también destaca cómo la proliferación de la corrupción y de crímenes violentos pone en peligro la libertad del sufragio en México, señalando en particular que: "[...] las recientes elecciones estatales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila demostraron que la permanencia de prácticas fraudulentas se mantiene como un grave problema en el México de hoy."

Los firmantes también alertan con respecto a que en Honduras el año pasado, y en México en 1988 y 2006, "[...] el gobierno estadounidense se apresuró en reconocer y apoyar resultados electorales que estaban bajo sospechas graves [...]".

Aquí la carta completa.

