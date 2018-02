LEY DE RECONSTRUCCIÓN

Se suma cuarta renuncia a la Comisión de Reconstrucción

Fernando Tudela, investigador del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad A.C. presentó su renuncia este lunes

REDACCIÓN 19/02/2018 04:44 p.m.

Fernando Tudela, subcomisionado de la Comisión para la Reconstrucción le entregó su renuncia al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

A las salidas del Comisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra y de la subcomisionada Katia D' Artigues, se suma la renuncia de Fernando Tudela.

Fernando Tudela, subcomisionado de la Comisión para la Reconstrucción le entregó su renuncia al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, argumentando que dado que la Asamblea Legislativa (ALDF) decidió concentrar las decisiones sobre el destino de los fondos de la Reconstrucción "deja sin objeto a la Comisión de Reconstrucción".

El investigador del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad A.C. presentó su renuncia este lunes.

"La decisión de la ALDF de concentrar el ejercicio de los recursos de la reconstrucción deja sin objeto a la Comisión de la Reconstrucción", afirmó Tudela en su carta de renuncia.

En una misiva, Tudela expone que cuando fue llamado a colaborar por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le ilusionó la encomienda porque habría contacto directo con los afectados, sin intermediaciones ni captura de intereses, lo que, refiere, permitiría construir una agenda ambiciosa que daría cause a una acción colegiada, oportuna u eficaz.

El reconocido investigador expresó además que le ilusionaba mucho trabajar directamente con los damnificados, y atender sus necesidades más urgentes, pero destacó que era imposible hacerlo dado el esquema de manejo de los recursos que estableció la ALDF en la Ley de la Reconstrucción.

Sin embargo, el "secuestro" de los recursos para la reconstrucción -incluso si se corrigiera, como ayer propuso Mancera a través de una iniciativa que envió al legislativo- afirmó, deja descolocada y sin objeto a la Comisión.

"Con mucha pena me veo obligado por consiguiente a presentar mi renuncia como subcomisionado, no sin agradecerle profundamente la confianza que me otorgó al designarme", remata el texto.

Con la suya, ya suman cuatro renuncias en la Comisión: ya renunció el comisionado Ricardo Becerra y los subcomisionados Mauricio Merino y Katia D'Artigues.

