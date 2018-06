MALAS PRÁCTICAS

Niños migrantes son drogados en centros de detención de EU

Un niño declaró que llegó a tomar hasta nueve píldoras por las mañanas y otras siete por las tardes

REDACCIÓN 20/06/2018 11:03 p.m.

(Foto: Archivo / Web)

De acuerdo con algunos documentos recuperados por el medio digital The Huffington Post, el personal que labora en la Oficina de Instalaciones de Refugiados de Estados Unidos droga rutinariamente con psicotrópicos a niños migrantes sin el consentimiento de sus padres.

Un niño citado en la demanda consultada por ese diario dijo que llegó a tomar hasta nueve píldoras por la mañana y otras siete por la noche, sin saber cuál era el medicamento.

Algunos funcionarios de la administración Trump han insistido reiteradamente en que la política de separación familiar que implementaron durante las últimas seis semanas es humanitaria, sin embargo, la demanda en curso sobre el acuerdo de Flores, un acuerdo de 1997 que rige en parte la detención de niños migrantes que la Casa Blanca espera derrocar, alega una letanía de malas acciones en las instalaciones contratadas por la ORR.

"La ORR administra rutinariamente a niños medicamentos psicotrópicos sin autorización legal", se lee en un memorando presentado en la demanda el 16 de abril. "Cuando los jóvenes se oponen a tomar tales medicamentos, la ORR los obliga. El organismo no requiere ni pide el consentimiento de un padre antes de medicar al niño, ni busca la autoridad legal para consentir en nombre de los padres. En cambio, la ORR o el personal del establecimiento firman formularios de ´consentimiento´, ungiéndose a sí mismos con la ´autoridad´ necesaria para administrar drogas psicotrópicas a niños retenidos", señala el documento.

La mayoría de las denuncias se centran en el Centro de Tratamiento Residencial Shiloh, en Manvel, Texas. Pero los abogados del caso Flores, que tienen acceso a los registros médicos de sus clientes, dicen que el problema es generalizado.

Un niño, identificado en los registros judiciales como Julio Z., dijo que el personal de Shiloh lo tiró al piso y lo obligó a tomar medicamentos. Dijo que presenció al personal abrir la boca de otro niño para obligarlo a tragar una pastilla. Cuando Julio Z. intentó rechazar la medicación, dijo que el doctor lo ignoró.

"Me dijeron que si no tomaba el medicamento no podía irme. Que la única forma en que podía salir de Shiloh era si tomaba las píldoras", dijo Julio.

"A veces me ponen inyecciones a la fuerza. Uno o dos empleados sostienen mis brazos, y la enfermera me pone la inyección", dijo una niña, identificada como Rosa L.

Cabe resaltar que el Centro de Tratamiento Residencial Shiloh ha sido criticado en el pasado por denuncias de mala conducta grave, incluida la medicación violenta y el uso injustificado de restricciones físicas, un problema que Williams dijo que los niños alojados allí también se quejaron.

La tarde del día de ayer Presionado por la ola de críticas en EU y el mundo por su política de separar a niños migrantes de sus familias en la frontera con México, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy un decretopara frenar esta práctica. Aún así, días antes, él y sus funcionarios insistían en que la medida era humanitaria y los menores retenidos recibían cuidados adecuados.

Con información de The Huffintong Post