Nickelodeon suspende su programación en protesta contra violencia armada

REDACCIÓN 14/03/2018 06:26 p.m.

Mientras miles de estudiantes en todo Estados Unidos abandonaron las clases este miércoles para protestar contra la violencia armada que sufren las escuelas de la unión americana, debido a los constantes tiroteos, Viacom Media Networks suspendió su programación a los principales canales de televisión en solidaridad con las protestas de los estudiantes norteamericanos.

LEA TAMBIÉN: Estudiantes de EU alzan la voz para pedir un mayor control de armas

Todas las redes de Viacom, incluidas MTV, BET, Nickelodeon, TV Land, CMT y Comedy Central, se desconectaron durante 17 minutos alrededor de las 10 de la mañana, al mismo tiempo que dio comienzó oficialmente la huelga escolar a nivel nacional.

La compañía publicó un video en su Twitter que dice que "respalda a todos los estudiantes que participan en la huelga escolar nacional contra la violencia armada".

MTV stands with all students as they participate in the #NationalSchoolWalkout against gun violence. | https://t.co/7vbOJmqQkNhttps://t.co/acxKIXHCPB