Estudiantes de EU alzan la voz para pedir un mayor control de armas

14/03/2018

Este miércoles, miles de estudiantes salieron a las calles en Estados Unidos en señal del dolor por la matanza del pasado 14 de febrero en un instituto de Parkland, en el sur de Florida.

De la misma manera, en protesta por un mayor control en la venta de armas, al cumplirse un mes del tiroteo.

National School Walkout. Today at 10am. Gather in J.P. Monahan Plaza in front of Anderson Student Center. 17 minutes of silence in honor of the 17 Parkland victims. Part of a national movement by the Women's March Youth EMPOWER. pic.twitter.com/hVgE1RsjL2