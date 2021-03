''Checo'' Pérez reclama adeudo de 2.8 mdd a Pemex

El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio ''El Checo'' Pérez lleva desde el 2019 litigando un pago de 2.8 millones de dólares a MGI Asistencia Integral, empresa de outsourcing de Pemex.

De acuerdo con Reforma, Checo Pérez reclama que MGI terminó de forma anticipada el contrato que amparaba el patrocinio de Pemex, pactado el 9 de octubre de 2018 y el cual estaría vigente todo 2019.

Pemex fue patrocinador de la escudería Sahara Force India, donde Checo Pérez era el piloto de la escudería, sin embargo; la paraestatal terminó el contrato tras el cambio de sexenio alegando tener otras prioridades de gasto.

Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Pemex ha utilizado a MGI para tercerizar servicios administrativos y legales en la refinería de Dos Bocas.

Checo Pérez pidió como medida cautelar el aseguramiento de cuentas de MGI pero el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil rechazó la petición y hasta la fecha el proceso sigue vigente.

CORRUPCIÓN EN LAS FILAS DE PEMEX

El titular de Pemex, Octavio Romero, informó que la empresa suiza Vitol ofreció un resarcimiento por actos de corrupción por cerca de 30 millones de dólares, sin embargo, la firma no quiso revelar a quién sobornó para obtener contratos.

Romero Oropeza manifestó que procedieron a pedirles datos sobre qué funcionarios y por qué concepto se había generado ese soborno, pero la empresa respondió que por razones del debido proceso no podían entregar la información.

Pemex se encuentra en pláticas con Vitol sobre los contratos actuales porque no puede trabajar con empresas que reconocen actos de corrupción, pero fue entonces que la empresa ofreció un resarcimiento de los daños, dijo.

"La respuesta de ellos va en el sentido de un resarcimiento de daños a Petróleos Mexicanos en una cantidad en efectivo, alrededor de 7 millones de dólares, más 17 millones de dólares, otro tanto por concepto de unos trabajos de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos terminarían ya sin costo para Petróleos Mexicanos.

Por su parte, el presidente López Obrador afirmó que la empresa no revela los datos de los funcionarios que recibieron sobornos, no recibirán el resarcimiento, de modo que no se conviertan en cómplices.





kach