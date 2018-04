ELECCIONES 2018

Por reparto de candidaturas, en Morena hacen protesta simultánea

Militantes de ese partido en Edomex insisten en que se negociaron las designaciones para los cargos de elección popular

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 16/04/2018 05:30 p.m.

Protesta en Edomex (Especial)

TOLUCA, Estado de México (La Silla Rota).- Aspirantes a cargos de representación popular, apoyados por militantes, dirigentes, coordinadores municipales y distritales, se manifestaron de forma paralela ante el Comité Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar la presunta "negociación de candidaturas e imposición de personas ajenas a ese partido político" en las candidaturas a diputados, regidores y presidentes municipales del Estado de México.

De entrada, acusaron al representante de Morena ante el IEEM, Ricardo Moreno Bastida, de negociar las candidaturas a espaldas de la militancia.

"Quieren entregar todas las candidaturas a gente de otros partidos, sin tomar en cuenta a la militancia, como sucedió con las candidaturas de Juan Rodolfo Sánchez y Gabriela Gamboa, aspirantes a alcaldes de Toluca y Metepec, respectivamente", señaló Roberto Hernández Juárez, militante de Toluca.

Edgard Huerta Peña, quien participó en el proceso interno para la candidatura a la diputación local por el Distrito 37, con cabecera en Tlalnepantla, denunció que por arreglos de las cúpulas, Gabriel Gutiérrez Cureño -hermano del expresidente municipal de Ecatepec, por el PRD, quien ni siquiera participó en el proceso- se convirtió en candidato.

Pero, alegaron que "ni siquiera tiene ninguna presencia en Tlalnepantla, además de que ´con trabajos´ tiene la escuela primaria terminada".

Con esas y otro tipo de irregularidades, Horacio Duarte Olivares y Mauricio Hernández han cometido un verdadero fraude, acusaron, al advertir que "negociando con el mejor postor las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones, no les importa lo que diga la militancia, no les interesa si son priistas o panistas, no les importa si nadie los conoce en los distritos o municipios, lo único que les importa son sus intereses personales", subrayó.

Por su parte, Emilio Ulloa Pérez, exdiputado local y federal por el PRD, recordó que hay muchos que, como él, renunciaron a décadas de militancia en otros partidos políticos para respaldar el Proyecto Alternativo de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, creyendo que en Morena habría transparencia, legalidad y honestidad, y está resultando todo lo contrario.

En tanto, en la explanada del IEEM, alrededor de 400 morenistas de Tejupilco, Toluca, Metepec, Jocotitlán y otros municipios, acusaron a Horacio Olivares de ir el fin de semana pasado a Tejupilco "como ladrón, a escondidas, a cobrar lo que le debían por las candidaturas".

El consejero nacional de Morena en Tejupilco, Isaías Gómez Vences, apuntó que "Horacio Duarte vendió la candidatura para la presidencia municipal al priista Anthony Domínguez Vargas".

"En Tejupilco le están entregando Morena a los priistas, el candidato a presidente municipal es priista, la candidata a diputada local es priista y la candidata a diputada federal es priista. Y la militancia de Morena en Tejupilco, ¿qué?", cuestionó.

Mientras que en la Ciudad de México, en la sede del INE, miles de militantes de Morena de municipios del Valle de México y la zona oriente del Estado de México, además de Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Chalco y Naucalpan denunciaron que "priistas, panistas y perredistas fueron impuestos en las candidaturas".

Los inconformes señalaron de manera directa¬† al presidente estatal de Morena, Horacio Duarte Olivares, a Mauricio Hernández Núñez, quien participó en la Comisión de Elecciones en el Estado de México, y a Higinio Martínez Miranda, coordinador estatal de Morena, de cometer toda esa serie de anomalías en la asignación de candidaturas.

