"Juntos Haremos Historia" no es un asunto de mercadeo: Horacio Duarte

El dirigente estatal de Morena en el Estado de México refirió que la coalición es un tema pactado a nivel nacional y difícilmente se podrá diluir localmente

AMÉRICA MUÑOZ 07/02/2018 12:32 p.m.

Horacio Duarte (Especial)

TOLUCA, Estado de México (La Silla Rota).- La coalición suscrita con los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) no es un asunto de mercadeo, es un tema pactado a nivel nacional y difícilmente se podrá diluir desde el ámbito local por la confusión que existe respecto a la designación de precandidatos, indicó Horacio Duarte Olivares, dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Citó que el convenio de coalición registrado y aprobado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) establece que los tres partidos competirán juntos en 119 municipios de la entidad; "cualquier otra circunstancia es especulación o una declaración mediática que no se va a materializar".

Dejó en claro que la designación de precandidatos no es un asunto de mercadeo, cuotas o repartición sino de encontrar los mejores perfiles.

Duarte Olivares afirmó que en 25 municipios se llevaron a cabo encuestas y en otros 20 se presentaron propuestas únicas, es decir, que en por lo menos 45 ya existen definiciones y no procederá ninguna modificación.

El resto de las postulaciones se realizarán también por encuesta o consenso, dijo el dirigente estatal morenista, quien advirtió que la coalición se mantendrá.

La coalición explicó Duarte Olivares, no aplica para seis municipios, lo cual se debe a la composición electoral en la entidad, "no tiene ninguna connotación política".

En su opinión, el anuncio hecho por algunos dirigentes del Partido del Trabajo de bajarse de la coalición con Morena en algunos municipios deriva de una confusión e inquietudes, mismas que tendrían que ser canalizadas a la dirigencia nacional de ese instituto político, "para no provocar una confrontación en la esfera nacional. Llama la atención, pues las coaliciones no se pueden bajar, no funciona así. En todo caso, las alianzas se firman o no, o se retiran; pero no hay otro tipo de negociación".

Si la dirigencia Nacional de Morena, comentó, decide modificar la coalición con ambas fuerzas políticas, la dirigencia estatal respetará dicho acuerdo, aunque recalcó que hasta el momento no hay motivos ni condiciones para deshacerla.

"Nosotros nos sometemos a lo que las direcciones nacionales del PT, PES y Morena pactaron, acordaron y firmaron", acentuó.

Subrayó que la designación de precandidaturas es proceso que aún llevará tiempo conforme a lo establecido en la ley, por lo que no hay sorpresas para ningún partido de la fórmula "Juntos Haremos Historia".

"La alianza Juntos Haremos Historia, busca ser mayoría en todo el país", remató

