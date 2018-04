Casi un millón de afectados en México por Cambridge Analytica

REDACCIÓN 05/04/2018 08:55 p.m.

Luego de que Facebook rectificara el número de usuarios afectados por el uso de información personal por parte de Cambridge Analytica y modificara la cifra de 50 a 87 millones, la empresa de Mark Zuckerberg hizo un desglose de los países más afectados, y México está en la lista.

En el desglose de dichos países , México ocupa ocupa el quinto lugar con 789,880 usuarios afectados, lo cual representa 0.9% del total de 87 millones de personas impactadas.

SIN EMBARGO, EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ASEGURÓ QUE CAMBRIDGE ANALYTICA NO OPERA EN MÉXICO

De acuerdo con un comunicado emitido por Mike Schroepfer, director de tecnología de Facebook, la mayoria de los usuarios afectados fueron de los Estados Unidos; esto después de que en días pasados se reveló que la firma de estrategia política británica, Cambridge Analytica, obtuvo de forma ilegal datos de 50 millones de usuarios de Facebook en el mundo para realizar perfiles psicográficos y dirigir la estrategia política que supuestamente llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Filipinas, Indonesia, Reino Unido y Canadá son algunos de los países en los cuales Facebook detectó actividad de Cambridge Analytica.

EXISTE UNA MANERA PARA SOLICITAR TUS DATOS PERSONALES A CAMBRIDGE ANALYTICA

En el documento dado a conocer por Facebook, de entre los países mencionados, Brasil y México son los únicos dos latinoamericanos.

A pesar de este desglose, Facebook adelantó que tomará nuevas medidas para hacer más segura la plataforma (Foto: web)

Tras el incremento del número de afectados, de 50 a 87 millones, la firma Cambridge Analytica negó la cifra a través de su cuenta de Twitter y estimó que solo obtuvieron datos de 30 millones personas y que tras saber que éstos fueron obtenidos de forma incorrecta se borraron en su totalidad.

Cambridge Analytica licensed data from GSR for 30 million individuals, not 87 million. We did not receive more than 30 million records from research company GSR.