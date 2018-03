DATOS PERSONALES

El INE asegura que Cambridge Analytica no opera en México

El presidente del Instituto, aseguró que protegerán la información de los ciudadanos y no será compartida; defendió el convenio con Facebook

REDACCIÓN 21/03/2018 07:25 p.m.

INE desconoce operación de Cambridge Analytica en México (Imagen de Gente TLX)

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aseguró que no tienen conocimiento de que la empresa Cambridge Analytica esté operando actualmente en México. Dijo que toda la información de los ciudadanos que resguarda el instituto está a salvo y no la compartirán con nadie que realice minería de datos.

Lo que ocurra entre Google y las empresas o socios que tenga con los que realiza cualquiera de estas acciones, es un problema de Facebook o de Twitter, entre ellos", explicó Córdova.

Cambridge Analytica opera en México; INE debe indagar: AMLO

El consejero presidente defendió el convenio que hicieron con Facebook para combatir las "fake news" y contrarrestar la desinformación durante las elecciones. De hecho, anunció que hoy se firmará un convenio de colaboración similar con Twitter y la próxima semana con Google, con lo que pretende adelantarse a la oleada de descalificaciones que recibirá la autoridad electoral con información falsa.

(Imagen de Hilo Directo)

Aclaró que la intención de estos convenios no es censurar esa información aunque sea falsa, sino colocar datos verdaderos a su lado para contrarrestar la desinformación. Puntualizó que tampoco implican la entrega de información personal de los mexicanos.

El Instituto jamás ha puesto en riesgo esta información, que hoy constituye la base de datos personales más segura y confiable que existe en el Estado mexicano", dijo el titular del INE.

Incluso los debates presidenciales serán transmitidos a través de Facebook Live, con el objetivo de acercar a los candidatos con los ciudadanos. Además, estas redes sociales y el INE trabajarán de manera conjunta para ofrecer información sobre las elecciones y promover el voto.

Recordemos que Cambridge Analytica utilizó información de los usuarios de Facebook para diseñar herramientas de publicidad política y de manipulación de los votantes, durante la campaña de Donald Trump, esto de acuerdo con The New York Times, The Guardian y Channel 4 News.

Para ello, un investigador de la Universidad de Cambridge recibió permiso de Facebook para recabar datos de los usuarios con fines académicos, más no políticos.

Por su parte, el presidente del INE informó que verificarán cualquier contratación que realicen los partidos políticos con empresas para realizar minería de datos.

Toda esta información la proporcionó en el marco de su participación en el "Foro Mejorando la Conversación Electoral: alternativas para combatir la desinformación".

