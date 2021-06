Jessica y Gabriela, las hermanas que abrieron una sex shop enfocada en mujeres.

La sexualidad femenina continúa siendo un tema tabú. Las hermanas Jessica y Gabriela buscan desmitificar la sexualidad y romper con los prejuicios, ellas son las creadoras de La Dildería, una plataforma digital sobre educación sexual que también funciona como sex shop.

La idea de abrir una tienda de juguetes sexuales surgió de una forma poco convencional. Según relata Jessica, todo inició con un capítulo de la serie Orange Is The New Black mientras ella aún vivía en Cancún.

"Todo pasó porque estaba viendo Orange is the new black, y hay un capítulo donde una chava empieza a vender sus panties usados. Estuve investigando, y se me hizo muy gracioso que, un mes después de que salió el capítulo, en Google todas las ventas de panties usados se habían disparado. Yo dije: ´aquí hay algo´. Empecé a investigar y me di cuenta de que yo quería hacer algo para hablar de la sexualidad", cuenta Jessica en entrevista para La Cadera de Eva.

Tras su investigación sobre la venta de panties usadas, Jessica encontró un nuevo interés: normalizar la sexualidad y la masturbación femenina y, al mismo tiempo, emprender su propio negocio, vendiendo juguetes sexuales. Su regreso a la Ciudad de México marcó el inicio de esta gran aventura, en la que su hermana Gabriela ha sido su mejor aliada y socia.

LEE: ¿Por qué no puedo terminar con mi pareja tras usar el succionador de clítoris?

"Yo estoy trabajando en oficina. Yo soy Godín. Cuando Jessica me contó de su idea, yo tenía la inversión y ya cuando se decidió fue durante la pandemia, porque ella perdió su trabajo. Aunque habíamos lanzado el proyecto, no le dimos el seguimiento y la seriedad que necesitaba, hasta que mi hermana perdió su trabajo", cuenta Gabriela en entrevista para La Cadera de Eva.

Mujeres emprendiendo en pandemia

Aunque la pandemia fue el momento perfecto para trabajar en el progreso de La Dildería, las emprendedoras cuentan que no ha sido nada fácil; sin embargo, contaron con la adhesión de la psicóloga, sexóloga y especialista en terapia de parejas Eva Latapi a su equipo.

"Queríamos informar y que la información fuera correcta porque hay mucha información en internet que no es cierta, así fue como se integró Eva Latapi", cuenta Gabriela.

Al inicio de la pandemia las ventas de juguetes sexuales se dispararon. Jessica afirma que insertarse en un mercado donde las otras marcas ya tenían presencia fue complicado.

"Sí teníamos la inversión, pero nuestra competencia tiene una inversión mil veces mayor. También, cuando nosotras estábamos pensando la colaboración con alguien que se dedicara a esto, las otras marcas ya le habían mandado todos los juguetes del mundo para que los probaran", contó Jessica.

LEE: Juguetes sexuales, aliados en el autoconocimiento y el placer

"Sí nos fue bien, pero ha sido difícil. Todavía este año nos ha costado trabajo. Todavía no estamos en el punto en el que queremos estar, pero sabemos que es un proceso largo, más con la competencia que hay ahorita. Estamos encontrando a las personas correctas que nos están ayudando a crecer", agregó.

Desmitificar el placer femenino

De acuerdo con las creadora, La Dildería nació por la necesidad de romper el tabú del placer sexual, por lo que la plataforma digital también sirve como un foro para que las personas se informen, pregunten y compartan sus experiencias.

"La idea es que cualquier persona que haya tenido una experiencia que quiera compartir use este medio [el blog de La Dildería]. Realmente, nosotras también así empezamos: empezamos a cuestionarnos y no había un medio donde pudieras resolver estas dudas. Queremos ser esta plataforma donde tú como mujer te sientas segura de buscar y encontrar una respuesta verdadera y que te sientas libre de expresar tus experiencias, tus miedos, lo que sentiste, todo", dijo Jessica.

"En nuestra casa siempre fue un tema que no se hablaba. Las respuestas yo siempre las obtenía de mis amigas de la escuela, que era lo mismo porque el tema no era nada abierto. Para mí, ha sido un proceso difícil porque yo no hablaba de este tema. A mí me daba mucha pena, incluso con mis amigas. Esto me ha ayudado a abrir los ojos", agregó Gabriela.

LEE: Tips para masturbarte si tienes un clítoris sensible

Entre los juguetes sexuales de las creadoras de La Dildería se encuentra el SILA, el Satisfyer Pro 3, el Satisfyer Rabit y el Crescendo de Mystery Vibe. Cuando les preguntamos qué mensaje le darían a todas esas mujeres que tienen curiosidad por probar los juguetes sexuales, pero que aún no se animan, ellas contestaron:

Gabriela:

"Es importante conocerte, y una forma de conocerte es explorarte. Creo que es importante que se lancen y lo prueben: no pasa nada. Esto te va a ayudar mucho a saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, tanto con tu pareja como sin ella"

Jessica: