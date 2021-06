Tips para masturbarte si tienes un clítoris sensible. Foto: Pexels

Todas las mujeres somos diferentes y nuestros cuerpos también lo son, es por ello que existen clítoris más sensibles que otros, mismos que requieren ser estimulados de formas diversas que no impliquen el contacto directo.

¿Piensas que tu clítoris es muy sensible?¿Tocarlo directamente te provoca incomodidad o dolor? El clítoris es sensible en sí mismo, ya que está dedicado únicamente a dar placer y tiene más terminaciones nerviosas que cualquier otra parte del cuerpo. Sin embargo, algunas mujeres experimentan mayor sensibilidad que otras, cuestión que puede provocar dolor o incomodidad durante las relaciones sexuales o la masturbación.

Las alteraciones de sensibilidad en el clítoris son más comunes de lo que imaginamos, pero es un tema del que se habla poco. Tener un clítoris sensible no significa que no puedas disfrutar de la masturbación y el autoerotismo, te contamos sobre algunas formas de masturbación para este tipo de clítoris:

1. Evita la estimulación directa, enfócate en los alrededores

Si tu clítoris es sensible, la estimulación directa del glande puede resultar incómoda y dolorosa, por eso es mejor que te enfoques en la estimulación de los alrededores, recuerda que el clítoris mide en promedio de 9 a 11 centímetros, pero el glande es la única parte visible,

Estimular las partes cercanas al glande y tus labios vaginales es una forma de estimular esas partes del clítoris que son internas y que también te pueden dar mucho placer.

2. Tócate por encima de la ropa interior

Estimularte por encima de tu ropa interior puede ayudar a que el contacto no sea directo y puedas disfrutar de la sensación sin que te resulte incómodo o doloroso.

3. Masturbate con tu almohada

Para algunas mujeres con clítoris sensibles, la masturbación con las propias manos puede no ser tan placentera y recurren a masturbarse frotandose con la suavidad de sus almohadas.

4. Utiliza juguetes sexuales amigables con tu sensibilidad

Si tu clítoris es sensible, es probable que los juguetes sexuales de alta vibración no sean los correctos. Prueba utilizando juguetes sexuales con vibraciones bajas, juguetes sexuales de inserción o succionadores de clítoris que tengan la posibilidad de estimular con niveles bajos.