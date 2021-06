¿Por qué no puedo terminar con mi pareja tras usar el succionador de clítoris?

"Al principio amé el succionador y comencé a usarlo varias veces a la semana. El problema fue cuando noté que ya no podía tener orgasmos si no era con el succionador y me espanté, publiqué mi experiencia en un grupo de mujeres de Facebook y me empezaron a llegar comentarios de que a otras mujeres también les estaba pasando lo mismo", contó Sofía para La Cadera de Eva.