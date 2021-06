Juguetes sexuales, aliados en el autoconocimiento y el placer

"Los juguetes sexuales nos ayudan a conocernos, a saber qué siento en mi vulva, en mi pezón, en mi clítoris, en mis labios, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta", explicó Beatriz, "nos permiten conocernos y tener más apertura a saber que no dependemos de otra persona y que nuestro placer no depende de un pene", agregó.