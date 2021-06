Conoce a la mujer que está detrás del vestuario de Cruella

La película Cruella de Disney se estrenó el mes pasado, y aunque la historia ha conquistado a muchas y muchos amantes del cine, nadie puede negar que el vestuario de la protagonista resalta considerablemente en la producción.

Cruella está basada en la historia de la villana de la vieja película animada 101 dálmatas, la actriz Emma Stone es la encargada de protagonizar a este peculiar personaje, y con ello, se convirtió en la afortunada mujer que portó los increíbles outfits creados por la diseñadora Jenny Beavan

Jenny Beavan, la mujer detrás de los vestuarios de Cruella

Jenny Beavan es una experta en moda de nacionalidad inglesa que empezó su carrera como diseñadora de vestuario en la década de los setenta. Inició trabajando en teatros, hasta que un amigo la recomendó para realizar un trabajo en una película. En el teatro tuvo mucha experiencia en la creación de vestuarios de época, debido a su participación en la adaptación al teatro de las historias de Jane Austen.

La diseñadora ha sido galardonada en múltiples ocasiones por su trabajo, ha sido nominada 10 veces a los Premios Oscar, ganando en dos ocasiones con A Room with a View (1986) y Mad Max: Fury Road (2015).

Cruella

Su visión fashionista y amplia experiencia la llevaron a crear los vestuarios de Cruella, mismos que han causado euforia entre diseñadores y expertos en moda. A través del vestuario Jenny logra capturar la sensualidad, el poder y la belleza de la actuación de Emma Stone, con lo que sin duda, crearon una versión nunca imaginada de la apariencia de esta villana de Disney.

"A pesar de todo fue increíblemente divertido porque era distinto, los trabajos en diseño de vestuario siempre son diferentes, pero aquí era totalmente otra cosa. Estoy contando una historia con ropa de estas dos increíbles mujeres y lo que las rodea. Era un trabajo masivo, pero afortunadamente tuve un equipo brillante que me ayudó y los productores siempre fueron accesibles, me divertí sin olvidar la belleza que es trabajar con las Emmas" dijo Jenny en una entrevista para Time Out.

"Es más divertido vestir a las chicas malas, siempre tenemos presente el elemento de diversión porque son personajes fuertes y tiene un interesante trabajo en su personalidad; por ejemplo, La Baronesa tiene un estilo único, divertido y eso hay que adaptarlo a la época para hacerlo que funcione mientras que Estella —o mejor dicho, Cruella— tiene un hermoso arco en la historia y eso hace que sea increíblemente divertido trabajar en su transición de pequeña niña con onda hasta convertirse en la mujer que al final llegará a convertirse en Glenn Close, 15 años en el futuro. Todo esto te da más oportunidad de jugar con los estilos con un poquito de maldad y al verlo en la pantalla hace que lo disfrutes", agregó.

La moda de Cruella y sus referencias con el movimiento punk.

El taller mexicano que trabajó en el vestuario de Cruella

Disney convocó a diversas colectivas y organizaciones sociales para sumarse al proyecto de la creación de los vestuarios, los equipos provienen de Argentina, México y Brasil, y se centran en la inclusión de personas en condiciones de vulnerabilidad o con saberes tradicionales en la industria textil.

En el caso mexicano se contactó a Impacto, un grupo de mujeres que crean y transforman nuevas realidades a través de una plataforma de desarrollo sostenible e innovadora para contribuir a la armonía de la vida (Lekil Kuxlejal) de los pueblos originarios.

