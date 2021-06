Celebridades que se identifican como personas no binarias

La cantante Demi Lovato compartió a sus seguidores que se identifica como una persona no binaria, este término reconoce a quienes no se identifican ni reconocen como mujer u hombre, sino como una persona, un ser humano.

"Estoy haciendo esto porque aquello no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigan viviendo en sus verdades. Les envío mucho amor", fue lo que compartió Lovato. Con la llegada de junio, mes del Orgullo LGBTQI+, te platicamos de más celebridades identificadas como personas no binarias.

Miley Cyrus

La actriz de la serie infantil Hannah Montana se identificó como una persona no binaria en 2015. "No me identifico como ser hombre o mujer, y no necesito que mi pareja tampoco se identifique como ser hombre o mujer", publicó la celebridad cuando tenía 23 años.

La cantante también reveló en una entrevista, que a los 14 años le compartió a su madre el cariño y admiración por las mujeres y a pesar de los temores de su madre por ser juzgada la aceptó.

Sam Smith

El cantante inglés admitió sentirse identificado como persona no binaria durante una entrevista para The Sunday Times en 2017. En 2019, Smith compartió y solicitó por medio de sus redes sociales que el mejor pronombre para hacer su referencia es they/them (ellos/ellas,elles).

"Fluyó en una posición que está entre los dos extremos. A veces pienso como una mujer y por eso siempre he vivido una pequeña guerra entre mi cuerpo y mi mente", declaró el intérprete de "I´m Not The Only One".

Ezra Miller

En noviembre de 2018, el actor se identificó como una persona no binaria en una entrevista para The Hollywood Reporter. "No me identifico como nada, a la mierda eso", dijo Miller, "no me identifico como hombre, ni como mujer. Apenas me identifico como humano".

Miller también afirmó preferir las relaciones poliamorosas y que procura convivir sólo con personas queer.

Jonathan Van Ness

El conductor de la serie Queer Eye, hizo público en una entrevista para la revista Out, que se identifica como una persona no binaria en junio de 2019. "He estado usando tacones, faldas y maquillaje por algún tiempo y no sabía que eso tenía una forma especial de identificarse", explicó Van Ness.

También fue la primera persona no binaria en aparecer en la portada de la revista Cosmopolitan, en su versión británica; usó un vestido color coral del diseñador Christian Siriano con unos sneakers de Nike. En esa ocasión expresó sentirse orgulloso de ser parte de la comunidad y reveló por primera vez que es portador de VIH.

Ruby Rose

La modelo e intérprete de Batwoman, se identificó como una persona no binaria y confesó a The Guardian que desde muy joven se sintió diferente al resto. "Durante mucho tiempo pensé que había algo más en mí, que no era del género que debía ser. Tarde años, pero al final, llegue a un lugar en el que dije, "Ok, creo que soy muy andrógina y que estoy en sintonía con la energía masculina", expresó Rose.

También compartió que cuando descubrió el género no binario descarto la idea de hacer una transición de mujer a hombre porque se sentía mejor identificándose como personas no binaria.

