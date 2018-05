TRANSPARENCIA

Miles, los asuntos que no ha atendido el InfoDf acéfalo

El InfoDF lleva más de un mes sin cuatro de sus cinco comisionados, ya que la Asamblea ha postergado el nombramiento de los nuevos comisionados

Ya son miles los asuntos que el InfoDf ha dejado de atender por no contar con los comisionados que debieron ser electos antes de que terminara el periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa, señaló el director de Litigio de Mexicanos contra la Corrupción, Gerardo Carrasco, quien indicó que el amparo que presentaron contra el órgano legislativo fue a nombre de un particular al que el InfoDf no le ha tramitado su recurso relativo a una solicitud de información.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el despacho jurídico White & Chase interpusieron el 3 de mayo, junto con el ciudadano, un amparo ante el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación, en contra los 66 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). El motivo: consideran que la Asamblea viola los derechos al acceso a la información de los capitalinos, al dejar sin cuatro comisionados al InfoDF.

De acuerdo con Carrasco, al no haber comisionados, no hay forma de resolver los recursos de revisión presentados por ciudadanos inconformes con las respuestas de dependencias a sus solicitudes de información.

"Es un juicio a nombre de un solicitante que presentó un recurso de revisión; se buscó a una persona con interés jurídico, es un expediente en específico. Es una persona física solicitante del derecho a la información, a quien el instituto le dijo que no puede resolverlo porque la ALDF no ha cumplido su obligación y que están viendo si el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) atrae el asunto. Está congelado lo mismo que miles de otros casos", señaló.

El InfoDF lleva más de un mes sin cuatro de sus cinco comisionados, ya que la Asamblea ha postergado el nombramiento de los nuevos comisionados, pese a que el plazo legal venció el pasado 31 de marzo. Posteriormente, concluyó el último periodo ordinario de sesiones el 30 de abril, y el nombramiento de los comisionados siguió sin realizarse. Y así continúa. De acuerdo con fuentes de la ALDF, la designación podría llegar hasta pasadas las elecciones, después del 1 de julio.

"Por su interés político y por darle prioridad a las agendas políticas electorales los asambleístas decidieron no cumplir esta obligación y tenemos ahora un instituto acéfalo", lamentó Carrasco.

Apuntó que el riesgo que vieron fue que se siguieran violando derechos humanos y "por eso fue la decisión legal que debimos tomar", explicó a La Silla Rota.

"Estudiantes, académicos, abogados y periodistas a diario envían solicitudes de información. Está disponible el instituto, necesitamos datos que se nos dé la gana tener. ¿Qué pasa si tenemos solicitudes y hay respuestas evasivas o negativas y queremos quejarnos? Con los recursos de revisión tenemos la oportunidad de que se analice si la respuesta fue correcta y si no, que tiene que revisarse. Si no tenemos un instituto, si está acéfalo, sin Pleno, el derecho de petición de miles de ciudadanos está siendo violado porque nuestros asuntos se encuentran en el limbo legal", remarcó.

Carrasco dijo que entre el despacho y MCCI diseñaron una estrategia legal enfocada a que el poder judicial de la Federación ordene a la Asamblea cumplir su obligación y designe a los comisionados. El amparo fue turnado al séptimo juzgado de distrito en materia administrativa, encabezado por la juez Laura Gutiérrez de Velasco, y confía en que se estudiará a fondo, ya que se trata de un juzgado al que consideran garantista. Hay fecha de audiencia para dentro de dos semanas, aunque previó que podría diferirse, ya que el juzgado pidió informes justificados de las autoridades responsables, es decir de la ALDF.

"La Asamblea tiene la tarea de presentar un informe justificado respecto de la demanda que presentamos; una vez que contemos con eso el informe estará procesado".

Su previsión es que la respuesta al amparo llegue en dos meses y en caso de ser favorable a ellos, el poder judicial ordene a la Asamblea designar a los comisionados.

"Los jueces de distrito tienen esas facultades", concluyó.

