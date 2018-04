ERA ALGO IMPENSABLE PARA LA CDMX

Critican que ALDF deje acéfalo al InfoDF; ven ‘golpe de estado’

Temen que se trata de una acción para que no haya instancias que exijan a las autoridades un proceso electoral transparente

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 27/04/2018 09:28 p.m.

expresidente comisionado del InfoDF, Mucio Hernández Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

El expresidente comisionado del InfoDF, Mucio Hernández Guerrero, criticó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) haya concluido su último periodo ordinario de la actual VII Legislatura, y no haya designado a los comisionados del instituto; no descartó que se trate de una decisión deliberada, con el fin de que no haya contrapesos a las autoridades y no se publique lo que piden los ciudadanos.

“Dejar acéfalo al instituto no es un tema fortuito, que no se ponen de acuerdo las fracciones y eso, puede ser un asunto deliberado para que no haya contrapesos ni instancias que exijan a las instituciones o autoridad en un proceso electoral que transparente y publique cosas, es un tema delicado”, dijo en entrevista con La Silla Rota.

“Esta decisión la veo como deliberada, como un golpe de Estado a la institución”.

El proceso para seleccionar a los nuevos comisionados empezó desde diciembre del año pasado, y el plazo legal para sustituirlos concluyó el 31 de marzo de este año; sin embargo, han pasado 28 días desde que se venció el plazo y la ALDF aún no nombra a los comisionados, mientras que la comisión de transparencia, encargada del proceso, no ha dado a conocer algún dictamen.

Entrevistado, dijo que le preocupa que la ciudad no tenga un órgano que garantice el acceso al derecho a la información pública, el cual depende de tres hechos: hacer solicitudes de información; que haya información pública colocada sin que medien solicitudes de información, lo cual se puede cumplir, aunque se requiere precisamente un órgano que garantice que así suceda, y que una vez que se haga la solicitud de información si el ciudadano está de acuerdo, el órgano garante le diga a la institución que debe entregar información.

El órgano garante es el InfoDF y está descabezado y, su otra función, supervisar que haya información publicada, se hace a medias porque sólo hay una consejera, lamentó el exconsejero.

“Esos factores ponen a la Ciudad de México por desgracia en la ‘cola de la historia’. Es decir, esto no pasaba sino en sociedades muy autoritarias, donde no hay contrapesos y la transparencia es un contrapeso al ejercicio del poder público”, expresó.

Por su parte Ana Cristina Ruelas, directora regional de la organización de derecho a la información“Artículo 19”, pidió a la Asamblea Legislativa tomar en cuenta a la sociedad en la designación de los comisionados para que entren con legitimidad, y puedan hacer un trabajo más cercano a la sociedad para realizar mejor su trabajo.

“Si son serviles al gobierno la sociedad les da la espalda y dejan de ser útiles, y en esa medida creemos es importante que este proceso siga las pautas necesarias para que haya una participación efectiva y mayor transparencia”.

ESTOS SON LOS PRESUPUESTOS PARA LA TRANSPARENCIA EN LOS ESTADOS

Cuestionada sobre si se ha cumplido con la transparencia en el proceso, respondió que no han visto que así sea y que no se ha tomado en cuenta a la sociedad.

“El problema constante es que no hemos visto que los asambleístas consideren la participación activa de la ciudadanía como parte de la toma de decisión, al final los perfiles tienen que ser los ideales, no sólo cumplir con los de ley sino identificar las necesidades de mejor manera. En esa medida conducirse con la mayor razonabilidad para que las cosas terminen de manera positiva”, expresó.





INAI, SUPRANACIONAL





Mucio Hernández se refirió a la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de atraer los recursos de revisión del InfoDF y recordó que cuando se hizo la Ley General de Transparencia, se pensó en un mecanismo de atracción como una remota posibilidad por si un estado se quedaba sin comisionados, y que era “impensable” para la Ciudad de México que un día hubiera un vacío y el órgano nacional pudiera hacerse cargo de todo el mecanismo de transparencia.

Hay dos temas de la atracción del INAI que considera pueden ser un problema, uno es que se pueda convertir en una figura supranacional que desequilibre principios básicos de la transparencia, que es que donde haya ejercicio de recursos y actos de autoridad se haga un mecanismo horizontal, para que los ciudadanos de a pie sepan qué cosa se están haciendo y cómo se toman las decisiones, o saber cuánto se gasta.

Otro problema es el número de solicitudes de recursos de revisión del InfoDF, que podrían sumar hasta mil, por las acumuladas, señaló Hernández.

“No son sólo los de este año, la última sesión fue en Semana Santa, muchos estaban siendo resueltos de los de fines de año pasado, por el mismo proceso y las instrucciones que dan son hasta 40 días para poder resolver”.

