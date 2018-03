EN CIUDAD DE MÉXICO

Vacaciones de ALDF dejan sin autoridad de transparencia

A partir del 1 de abril no habrá nuevos comisionados del InfoDF, y el Pleno sólo estará conformado por un solo integrante

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 29/03/2018 02:43 a.m.

Vacaciones de ALDF dejan sin autoridad de transparencia a la CDMX. (Cuartoscuro)

Los habitantes de la Ciudad de México ya nos quedamos sin autoridad en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, dado que la Asamblea Legislativa se fue de vacaciones sin haber nombrado a los comisionados ciudadanos que integrarán el máximo órgano de dirección del nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF).

Artículo 19 presenta amparo contra proceso de selección de InfoDF

De acuerdo con la ley en la materia, tenía hasta fines de este mes para seleccionar a los nuevos comisionados ciudadanos.

Aunque un artículo transitorio de la ley establece que mientras son nombrados los nuevos integrantes del Pleno podrán continuar en funciones los comisionados del actual Instituto, "mientras termina el plazo por el cual fueron nombrados", sólo una de las actuales comisionadas se encuentra en ese caso. Es decir, el Pleno estaría conformado por una comisionada.

No hay autoridad. El Pleno debe funcionar como Pleno. Si recae en una sola persona no hay quórum y no hay un equilibrio en el mismo. Sería totalmente arbitrario su actuar. Un riesgo", señaló Ricardo Reyes, integrante del área de Derecho a la Información de la organización Artículo 19.

A pesar de que el proceso de selección comenzó el 23 de diciembre pasado, cuando apareció la convocatoria respectiva, tres meses después los integrantes de la Asamblea Legislativa no han llegado a acuerdos sobre los mejores perfiles para integrar el Pleno del órgano de transparencia.

Todo el procedimiento para elegir a los nuevos comisionados ha estado plagado de irregularidades. El día que apareció la convocatoria sólo se establecían cuatro horas para que los candidatos pudieran registrarse.

Aunque ello se corrigió, los diputados locales han incurrido en una serie de arbitrariedades como el haber reabierto el periodo de registro con el argumento de que había pocas mujeres registradas, cuando ya había concluido la fase de entrevistas a los candidatos que se inscribieron en tiempo y forma.

Es una clara muestra de la falta de voluntad política para con la institución y la sociedad en sí, ya que al seguir postergando una designación como lo es la del Info DF se debilitan los procesos y las instituciones", aseguró Reyes.

El presidente de la Comisión de Transparencia, Ernesto Sánchez, indicó a La Silla Rota hace más de un mes que se encontraban en tiempo para llevar a cabo la selección de los nuevos comisionados.

En ese momento argumentó que era necesario aprobar en paquete todos los nombramientos pendientes como el del fiscal anticorrupción, los 20 magistrados que formarán la sala respectiva en el Tribunal de Justicia Administrativa, el secretario técnico del Sistema, los miembros del Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y los integrantes de este último.

Y, a decir del diputado Sánchez, los procesos no se habían completado, entre otras cosas, porque el jefe de Gobierno no había enviado sus ternas para fiscal y sus propuestas para magistrados, y porque legisladores compañeros suyos no habían asistido a la Asamblea porque estaban buscando candidaturas en sus partidos.

Ricardo Reyes consideró que lo que ha hecho la Asamblea Legislativa solamente genera desconfianza y falta de legitimidad, ya que a pesar de las múltiples reuniones con organizaciones de la sociedad civil y los múltiples llamados a que retomen este proceso, no ha habido claridad ni una buena comunicación al respecto.

Indicó que los diputados y diputadas que integran la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción tienen una deuda con la sociedad, y su costo político afectará la continuidad en el quehacer de esta institución.

La única comisionada que podría permanecer en el Instituto, Elsa Bibiana Peralta, está inscrita para ocupar un cargo como comisionada en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), a pesar de tener un amparo por su permanencia en el InfoDF hasta el 2020.

La forma en que seguirá operando el InfoDF es toda una incógnita. "Es difícil saber cómo resarcirán el daño ocasionado, ya que tienen el tiempo en contra en un proceso fracturado, opaco y con una gran falta de seguridad y certeza jurídica".

El defensor de derechos indicó que también es muy importante atender que los candidatos que se disputan un cargo dentro del Instituto estén ajenos a todo conflicto de interés, y mantengan una distancia de los partidos políticos.

Que no exista repartición de cuotas. Es de suma importancia garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad, ya que este órgano garante es un contrapeso a las actuaciones que pueda llegar a tomar el gobierno en la Ciudad de México, y como tal debe estar integrado y representado por comisionados ciudadanos ajenos a intereses de terceros", subrayó.

