A un año del asesinato de Abel Murrieta, no hay culpables detenidos

HERMOSILLO.- Hace un año, el 13 de mayo de 2021, en pleno apogeo de las campañas electorales en Sonora, fue asesinado Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, abogado de la familia LeBarón y exprocurador del estado. Hasta hoy, no hay detenidos ni avances en las investigaciones del caso.

A pesar de que la Fiscalía de Justicia de Sonora asegura que no han quitado el dedo del renglón del homicidio del abanderado de Movimiento Ciudadano, quien recibió diez balazos en su cuerpo cuando entregaba volantes con sus propuestas, la realidad es que no se ha arrestado a los implicados en el homicidio ni se han dado a conocer avances concretos del caso.

Algunos amigos cercanos a Abel Murrieta Gutiérrez cuestionaron las pocas acciones que se han tenido por hacer justicia en este homicidio que cimbró a la política en Sonora y en el país durante el pasado proceso electoral.

Ricardo Bours, quien era el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, amigo cercano y compañero de luchas de Abel Murrieta publicó un video con fotografías para recordarlo a un año de su partida.

Además, el exaspirante a la gubernatura, quien renunció días después del homicidio de Murrieta Gutiérrez, reclamó a las autoridades estatales por la lentitud en las investigaciones del caso.

"Hace un año manos cobardes asesinaron a mi querido amigo. Hoy autoridades cobardes, no han dado resultados", exclamó.

@ClaudiaPavlovic y @ClaudiaIndiraC prometieron con lágrimas en los ojos dar con los responsables, palabras huecas. #unañosinabel pic.twitter.com/KlrHWzQ8mM — Ricardo Bours C (@r_rbc) May 13, 2022

ADRIÁN LEBARÓN EXIGE JUSTICIA POR SU ABOGADO

Por su parte, Adrián LeBarón, padre de Rhonita LeBarón, una de las 13 víctimas asesinadas en la masacre ocurrida en Bavispe en 2019 también recordó a Abel Murrieta, quien fungió como su representante legal después de los crímenes.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el activista destacó que lo acompañó durante el proceso legal por el homicidio de su hija, sus nietos y otros familiares aquella mañana del 4 de noviembre.

"Abel era mi abogado, era mi amigo, se hizo aliado de la comunidad, lo respetamos. Estuvo conmigo desde las primeras batallas, era quien conocía las carpetas de investigación y nos daba recomendaciones muy valiosas, era un experto en el tema. Era muy solidario y humano. Lo recuerdo acompañándome a las primeras audiencias sobre la masacre de mi familia y sentado a mi lado, explicándome los alegatos y los argumentos", se escucha.

Además, Adrián LeBarón aseguró que no dejará que el caso de Abel Murrieta se quede en el olvido, y continuará buscando la justicia para el también exprocurador de Sonora.

"Sé que no hay luchas a medias y algo peor que la propia injusticia es el miedo a la apatía y el olvido y no voy a permitir que su caso sea una cifra más en este país herido, voy a seguir pidiendo justicia. No vamos a olvidar a Abel", agregó.

Peor que la injusticia es la apatía, el miedo y el olvido.



Sirva como un exhorto a las autoridades para que se resuelva el caso del asesinato de Abel Murrieta, mi abogado y amigo. pic.twitter.com/6QfpzdYGDR — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) May 13, 2022

"NO QUITAMOS EL DEDO DEL RENGLÓN": FISCALÍA DE SONORA

En rueda de prensa, la fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova aseguró que sí hay avances en la investigación sobre el homicidio del excandidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta.

Sin embargo, justificó que no puede revelar información del caso, con el fin de no entorpecer los procesos legales.

"Sí hay avances, definitivamente sí, entonces no quiero adelantar más en relación al tema porque es un caso que lo traemos, además que nos duele en Fiscalía por haber sido procurador de nuestra institución", finalizó.

Como parte de las indagatorias, agregó Contreras Córdova, se realizó una serie de entrevistas, análisis de cámaras y la verificación de algunas fuentes.

"Hemos continuado con esa investigación; por supuesto se han estado realizado diversas entrevistas, bastantes seguimientos, análisis de cámaras, comparativas, se han estado verificando información de diferentes fuentes tanto abiertas como cerradas", dijo la fiscal ante medios de comunicación.

Mientras tanto, la familia del exprocurador de Sonora continúa en luto por su homicidio; su esposa, su hija y su hijo, compartieron imágenes del rostro del esposo, padre y abuelo con la leyenda "Un año sin Abel Murrieta".

