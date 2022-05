"Estamos muertas en vida; 10 de mayo, día de luto": Madres Buscadoras de Sonora

HERMOSILLO.- Las madres de desaparecidos no tienen motivos para celebrar el 10 de mayo. Sus hijos no pueden abrazarlas, felicitarlas, apapacharlas en su día; por ello, Ceci Patricia Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora asegura que para ellas no es un día festivo, sino de luto y lucha.

TAMBIÉN LEE: "NOS DUELE EL 10 DE MAYO, NO SABEMOS DÓNDE ESTÁ MAMÁ": HIJOS DE UNA MADRE DESAPARECIDA

"No ay nada que festejar porque las madres buscadoras vivimos muertas en vida desde que los perdimos y por más que lucho día a día por traer esa paz a casa no puedo lograrlo", escribió en su página de Facebook.

La desaparición forzada de sus hijos Alejandro, en Los Mochis, Sinaloa en 2015 y la de Marco Antonio, en Bahía de Kino, en 2019, le ha provocado un gran dolor, pero también son el motivo y la razón de la creación del colectivo, que ha ayudado a cientos de personas a hallar a sus hijos enterrados en lotes baldíos o en fosas clandestinas.

(Foto especial)

En el mismo mensaje, Ceci Flores, pide a los delincuentes que les regresen a sus hijos, aunque sea el cuerpo para despedirlos como se debe y tener la certeza de dónde se encuentran.

"Por favor ya devuélvannos a nuestros hijos, ellos con su muerte han pagado su deuda, si es que la tenían, no nos sigas cobrando a las madres algo que no debemos", clama la madre.

A PESAR DE LAS AMENAZAS, CONTINÚA EN LA LUCHA

Ceci Flores ha sido amenazada de muerte en distintas ocasiones, pero a pesar de ello, sigue en la búsqueda de sus hijos y en el apoyo de otras mujeres, que al igual que ella, quieren hallar a sus desaparecidos.

La líder de Madres Buscadoras de Sonora ha sufrido también la muerte de otras integrantes del colectivo, como Aranza Ramos en Guaymas en 2021, o la privación ilegal, por unas horas, de Leticia Álvarez, en Hermosillo.

Te puede interesar Doña Manuelita, "remó contracorriente" para ser la "mera mera" de los tacos en Chiapas

Además, ha recibido amenazas vía telefónica y por medio de mensajes en redes sociales, al tal grado que ha tenido que vivir por temporadas fuera del estado, bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.



Aún así, Ceci permanece firme con el objetivo de encontrar a Marco Antonio y Alejandro, con jornadas de búsqueda en el campo, en el monte y en ocasiones, hasta en el mar.

"Los buscaré hasta encontrarlos mis corazones", asegura la líder del colectivo. La madre continuará con su trabajo y ayudando a otros a hallar a los miles de desaparecidos que hay en México.

(djh)