Aplicaremos 'Cuauhtemiña' y ganaremos por goliza, pronostica AMLO

El candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que en la próxima elección la coalición Juntos Haremos Historia aplicará una Cuauhtemiña y ganará por goliza con una diferencia de al menos 15 puntos.

“Les vamos a hacer la Cuauhtemiña, la Cuauhtemiña se les va a aplicar, aquí en Morelos y en todo el país, tenemos que ganar, como se dice en el béisbol, por paliza, o en el futbol, tiene que ser goliza para que no vaya a haber problema con los árbitros o con los umpires, que no haya ninguna posibilidad de fraude”, dijo Andrés Manuel.

De visita en Cuernavaca, Morelos, para reunirse con militantes de los partidos que integran su coalición, Morena, PES y PT, Andrés Manuel pidió a las autoridades federales investigar a los candidatos presidenciales del PRI, José Antonio Meade, y de la coalición Con México al Frente, Ricardo Anaya, por los delitos de desvío de recursos y lavado de dinero, respectivamente y en caso de ser encontrados culpables, retiren su candidatura.

“Ahora que ya se abrió el caso Anaya que se vaya a fondo, en el caso de Anaya, no solo por lavado de dinero, los moches, en eso tendría mucho que decir Meade, que aclare, Meade, cómo fue que entregaron el dinero a los gobiernos en la campaña pasada y cómo es que él envía la cuenta pública al Congreso a sabiendas de que se había cometido corrupción”, pidió.

En el caso de Meade reiteró que el ex Secretario de Educación, Aurelio Nuño, debe ser el candidato del PRI, y se aventuró a decir que Diego Fernández de Cevallos sería un mejor candidato por la coalición Con México al Frente.

“Se van a quedar sin candidatos, pero a lo mejor les va a ayudar el que no tengan ya candidato el PRI y el PAN, que lo puedan cambiar, pues, ahí está, este, Nuño, que también tiene sus cosas, pero lo podrían cambiar a Meade por Nuño y Anaya, ya lo estoy recomendando que lo sustituya Diego, es mejor el maestro, es más fino, o sea, ha hecho muchísimas cosas y todavía sigue”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, AMLO aseguró que se trata de un perseguido político, por lo que el gobierno de Canadá no solo le brindó asilo, sino también le otorgó la ciudadanía.

“Yo sostengo que Napoleón fue víctima de la persecución, del acoso, y por eso el gobierno de Canadá le dio asilo, si fuese Napoleón como lo pintan aquí los mandamás no le hubiesen dado asilo en Canadá”, expresó.

Por último, López Obrador aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, una de sus primeras iniciativas será eliminar el fuero constitucional para que los actores políticos que buscan cargos públicos en esta campaña no piensen que los actos ilícitos que hayan cometido puedan quedar impunes.





