AMLO arremete contra Marina por detención "ilegal" de "El Contador"

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, criticó esta tarde la detención del sobrino de Osiel Cárdenas. Asimismo, dijo que acciones como esta debilitan a las instituciones.

Cabe recordar que El Contador fue liberado por faltas al protocolo durante su captura. Por ese motivo, un juez determinó que la detención de El Contador fue ilegal y ordenó su liberación.

Contra la Marina

De esa forma, AMLO criticó la forma en que la Marina detuvo a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, sobrino del narcotraficante.

En ese sentido la Marina declaró que la detención se llevó a cabo cuando El Contador iba por la calle. La defensa del supuesto narco presentó videos donde se observa que los elementos federales desconectaron las cámaras de vigilancia de la casa.

Calidad humana…cero

Lejos de apoyar la determinación del juez, AMLO ratificó que ese tipo de actitudes en las detenciones se debe a que las autoridades tienen una mentalidad autoritaria y no consideran a los detenidos seres humanos.

“Esa mentalidad autoritaria de no considerar que son seres humanos a quienes detienen en este tipo de operativos. Está muy mal eso y todo eso ya no va a suceder, ya ha sido muy vergonzoso, incluso en casos que tienen que ver con el extranjero que no los voy a mencionar, pero esto es porque no hay ética y entonces se engaña, no se dice la verdad”.

AMLO indicó que lo mismo pasó en Ayotzinapa porque no dijeron la verdad.

“Es lo mismo de Ayotzinapa, ¿qué les cuesta decir la verdad? ¿Por qué la ocultan? Si se dice la verdad fortalecen las instituciones, no se debilitan”.

“(Son) muy irresponsables porque ellos mismos socavan y debilitan las instituciones, si se actúa con la verdad no hay ningún problema. No se afecta a la Marina ni se afecta al Ejército ni a la institución presidencial, pero si se engaña, como lo han hecho en todos los casos, eso sí socava las instituciones”, finalizó.

