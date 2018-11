EDOMEX

Firmó Edomex contratos por 6.6 mdp para bocadillos y arreglos florales

Documentos revelan que la Secretaría de Finanzas mexiquense contrató bajo la figura presupuestal "gastos de ceremonias oficiales y de orden social"

PARIS ALEJANDRO SALAZAR 14/11/2018 08:03 p.m.

Para los últimos seis meses de 2018, el gobierno del Estado de México firmó dos contratos por 6.6 millones de pesos para el suministro de bocadillos gourmet, como tartaletas de salmón con caviar, y arreglos florales, como centros de mesa con flores finas para eventos de la administración.

Documentos revelan que la Secretaría de Finanzas mexiquense contrató bajo la figura presupuestal "gastos de ceremonias oficiales y de orden social" a Areli Yuriria Ortiz García por 3.8 millones de pesos para la entrega de alimentos, y a José Regino Colín García por 2.8 millones de pesos por arreglos florales.

Ambos proveedores han ganado múltiples contratos del gobierno mexiquense desde el 2015, cuando era encabezado por Eruviel Ávila, incluso uno de los proveedores es originario de Ecatepec, municipio natal del ex mandatario.

En entrevista con La Silla Rota, Hiroshi Gorozpe, Director de Recursos Materiales del gobierno del Estado de México, reconoció el monto y la vigencia de los contratos, señaló que son "contratos abiertos", con montos máximo y mínimos que dan servicio a 142 entidades públicas, donde 6.6 millones de pesos es el tope mayor que se pueden gastar en ambos rubros.

Dijo que hasta el momento se han pagado poco más de dos millones por estos contratos, y estimó que se utilizará alrededor del 80 por ciento del presupuesto asignado.

l. Flores al gusto

El 15 de junio de 2015, en Toluca se realizó el acto de presentación y apertura de propuestas del procedimiento de licitación pública nacional presencial número LPNP-024-2018, referente a la contratación del servicio de gastos de ceremonias oficiales y de orden social, en particular de alimentos y arreglos florales.

Únicamente se presentaron dos oferentes: Areli Yuriria Ortiz García y José Regino Colín García, este último representado por Víctor Hugo Velázquez Mendoza.

Areli Yuriria Ortiz García presentó una propuesta económica de 3 millones 853 mil 500 pesos, y José Regino Colín García una de 4 millones 207 mil 932 pesos, en el acto estuvo Karen Victoria Peña Rueda, representante de la Dirección de Recursos Materiales.

Cinco días después, el 20 de junio de 2018 se oficializó el fallo de adjudicación. Horas antes, se entregó el análisis comparativo de las propuestas contra los precios de mercado, el cual fue proporcionado por el Departamento de Estudios de Mercado y Padrón de Proveedores, en el oficio número 203422201/0780/2018. Se aprobó contratar a ambos proveedores.

Una semana después, el 27 de junio el representante legal de José Regino Colín García, y Juan S. Esquivel Senties, director general de Recursos Materiales, firmaron el contrato CS/55/2018 para arreglos florales, ofrendas florales y ceremonias oficiales por 2 millones 809 mil 932 pesos.

La vigencia del contrato sería a partir de su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2018. La prestación del servicio se pactó en "el territorio del Estado de México y la Ciudad de México, los lugares y la cantidad exacta serán determinados por el área usuaria y notificados con anticipación al ciudadano José Regino Colín González.

En las especificaciones del servicio se estableció "suministros y colocación de follaje, palma areka, centros de mesa, arreglos colgantes y escenografía floral".

El precio unitario de los centros de mesa se fijó en 860 pesos y serían de "30 centímetros de diámetro y 25 centímetros de altura aproximadamente, elaborados con flores finas tales como lilis, rosas, gerberas, lisianthus, hortensias, hydrangeas y finos follajes con elegante diseño floral", y el gobierno mexiquense podría adquirir hasta 500 piezas.

El follaje de un metro lineal de jardinera de flor de gerberas, rosas, casa blanca y anturios le cuesta al gobierno mexiquense mil 240 pesos; mientras que un arreglo colgante con una medida aproximada de 1.2 metros de largo por 1 metro de cascada elaborados con finas flores y follajes mórbidos tales como mimosas, springeri, espuela de caballero con exclusivo diseño floral lo paga en mil 620 pesos; mientras que el metro cuadrado de escenografía floral lo adquiere en 2 mil 400 pesos.

Antes de firmar este contrato, este proveedor ya había recibido otros seis contratos en los años previos por más de 7 millones de pesos.

El contrato CS/09/2017 es por 1 millón 700 mil pesos, es decir, que en el 2018 el monto para la adquisición de flores aumentó 65 por ciento.

En el 2016 se firmó el contrato CS/5/2016 por 1 millón 739 mil 021 pesos; en 2015 el SF-124/2015 por 399 mil 940 pesos; en 2014 el CS/72/2014 por 1 millón 500 mil pesos, en 2013 el SGG/20208/CByS/008/2013 por 1 millón de pesos y el 066/2013 también por 1 millón de pesos.

Hiroshi Gorozpe, Director de Recursos Materiales del gobierno mexiquense, indicó que el contrato de 2018 es una "compra consolidada" que les da servicio a las distintas áreas de la administración local.

Señaló que "el monto de 2.8 millones representa el máximo que se podría contratar, al día de hoy hemos utilizado 709 mil pesos, que corresponde al 25 por ciento de ese monto".

Ese dinero atiende a las necesidades de 142 entidades públicas y el estilo o tipo de planta o flor que se emplea atiende a la ocasión", expuso.

El funcionario mexiquense explicó que "el rubro principalmente abarca plantas para maceta y abarca ofrendas florales para eventos solemnes, como aniversarios luctuosos de personajes ilustres, hace poco tuvimos el aniversario luctuoso de Gustavo Baz".

Sin embargo, en el contrato de 2018 no se describe ningún tipo de arreglos para ceremonias, como sí aparece en el contrato de 2017: ofrenda floral, escudo del heroico colegio militar, leyenda en flor natural, medallón tricolor o blanco.

Sobre el por qué no aparece la descripción de las ofrendas florales como en otros contratos, Hiroshi Gorozpe dijo que se cambió "la composición de esos arreglos, se puede cobrar dependiendo del tipo, ya sea por metro lineal, el follaje y las flores, es una combinación de conceptos".

Aunque el funcionario indicó que principalmente el contrato de 2018 abarca plantas para macetas en el anexo único y en la especificación del servicio solo aparece la "palma areka" con macetón y el monto máximo para esta planta es de 44 mil 80 pesos.

II. Comida a la carta

Como parte de la licitación LPNP-024-2018 se firmó un segundo contrato CS/56/2018 con Areli Yuriria Ortiz García por alimentos para distintos eventos del gobierno, aunque se indicó nuevamente como "gastos para ceremonias culturales y de orden social".

Se solicitaron distintos tipos de "bocadillos tipo gourmet, box lunch y coffee break" hasta por 3.8 millones de pesos para el segundo semestre de 2018.

El bocadillo gourmet tipo A (4 piezas por persona) pueden ser tartaletas de salmón con caviar, barquillo de pulpa de jaiba, florecita de queso con arenque o mejillones, empanadilla de atún almendrado con vino blanco, rollo de picadillo con vino tinto, hojaldrita de jamón serrano, entre otros, se pagó a 198 pesos.

Los bocadillos tipo B (4 piezas por persona) son hojaldra de mole, tortita o bollo con tinga de pollo, empanada jamón, bigotes de jamón de pavo con queso, rollitos de salchicha, barquillo de queso con nuez, y los adquiere el gobierno mexiquense a 160 pesos.

Los box lunch van del tipo A al D y tienen un precio de 83 a 87 pesos, ya que algunos pueden contener sándwich de jamón o un club sándwich en triángulo. Mientras que el coffee break también tiene cuatro tipos, con precios unitarios que van de los 142 a los 181 pesos.

El gobierno mexiquense puede solicitar hasta 1 millón 74 mil pesos en bocadillos gourmet A y B, es decir, el 27 por ciento del contrato.

La Silla Rota acudió al domicilio fiscal de Areli Yuriria Ortiz García y que en las facturas aparece con la razón social Comercializadora Tagsa en Agricultura No.4 colonia San Cristóbal, entre la avenida Morelos y calle Melchor Ocampo, en el municipio de Ecatepec, y se encontró un domicilio particular en el que no hubo respuesta a los llamados a la puerta, ya que se encuentra deshabitado.

Una vecina de la misma calle consultada dijo no conocer a la empresa ni a Areli Yuriria Ortiz García en la dirección mencionada, "no me suena ese nombre, nada, desde la mañana están buscando el número 4".

Se encontró que la persona física tiene bodegas en la calle Agricultura No. 100 y se solicitó una entrevista, la cual fue canalizada por la licenciada Rosalinda de la empresa Comercializadora Tagsa y hasta el cierre de este reportaje no se tuvo repuesta positiva.

La comercializadora Tagsa recibió varios contratos del gobierno de Eruviel Ávila para surtir alimentos y diferentes servicios a dependencias gubernamentales. La empresa radica en el mismo municipio que encabezó dos veces Eruviel Ávila.

En abril de 2014, Comercializadora Tagsa firmó el contrato de pedido CP-010/2014 con el DIF Estado de México por el servicio de una "feria para celebrar el día del niño con 400 de ellos" por un monto de 373 mil 200 pesos; y por la misma feria en 2015 facturó 578 mil pesos.

Por alimentos para una kermes del DIF Estado de México en octubre de 2014 cobró 127 mil 600 pesos; en abril de 2015 por un show de payasos 150 mil pesos y por alimentos para 4 mil personas 472 mil 368 pesos.

Y el 16 de marzo de 2017, el Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social –Acuerdo: SO/02/01/2017- le entregó a un contrato abierto por el servicio de stand y box luch por un monto mínimo de 5.3 millones de pesos.

Esta misma empresa fue la que suministró los alimentos de la noche mexicana el 15 de septiembre de 2017 y que facturó por ese evento 1.7 millones de pesos.

El 27 de junio de 2018, Areli Yuriria firmó el contrato CS/56/2018 por 3.8 millones de pesos por alimentos, ese día por la mañana la empresa señalada ofreció sus servicios de comida en el patio del Palacio de Gobierno en Toluca por 44 mil pesos, donde la administración de Alfredo del Mazo Maza colocó pantallas gigantes y sillas para que los burócratas disfrutaran del partido de México contra Suecia en el mundial de fútbol de Rusia.

Hiroshi Gorozpe, Director de Recursos Materiales, dijo que el contrato CS/56/2018 por 3.8 millones de pesos es "abierto" y que "este contrato para ceremonias cubre las necesidades de todo el gobierno del Estado de México".

Reveló que a la fecha se han pagado 1.3 millones de pesos de este contrato, es decir, el 34 por ciento del monto total, y que consideró no rebasará el 80 por ciento de los recursos asignados, y que estará entre los 2.3 y los 3 millones de pesos.

Sobre los bocadillos gourmet indicó que "en el contrato tenemos un catálogo de posibles servicios que puede cubrir, el que se señale en el contrato no quiere decir que se haya contratado (sic), el abanico de los servicios que abarca el contrato atiende el abanico de distintos eventos que pudieran realizarse".

Es necesario contar con la posibilidad de los servicios que podríamos requerir", justificó.

