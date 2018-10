PRECARIEDAD

Servicios forenses en Edomex, abandonados a su suerte

Naucalpan, Ecatepec, Neza, Chimalhuacán y Tlalnepantla, principalmente, carecen de inversión en infraestructura para material y hasta para capacitación

ALEJANDRO MELGOZA ROCHA 01/10/2018 09:31 p.m.

En las últimas dos semanas, el fiscal general de justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez, se paseó en los anfiteatros más caóticos que se ubican en la zona conurbada de la Ciudad de México.

Su visita y las instrucciones a sus subdirectores de servicios periciales no fueron una casualidad: ocurrieron justo después de que el pasado 19 de septiembre se revelara la existencia de los tráileres con 273 cadáveres no identificados en Guadalajara, Jalisco.

La orden fue evitar que se sobreacumularan los cuerpos en las diminutas instalaciones, como habitualmente ocurre cuando se enfrentan grupos delincuenciales, sumado a los cuerpos producto de robos y accidentes viales.

Los reportes más altos pertenecen a Neza, Ixtapaluca, Tultitlán, Chalco, Valle de Chalco, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Chimalhuacán, donde las guardias de trabajo son desgastantes para el personal, debido a que no cuentan con el material, la infraestructura ni la logística necesaria.

Desde guantes, navajas, agua, cloro, electricidad y gasolina para ambulancias, son algunas de las carencias, de acuerdo con testimonios de médicos forenses, peritos, auxiliares y abogados de diferentes anfiteatros mexiquenses a los que LA SILLA ROTA tuvo acceso.

"Simplemente no existen condiciones para trabajar los cuerpos", confiesa un perito que platica con este medio sobre la situación en su área de trabajo.

Seguido del material, la infraestructura dentro y fuera se asemeja vieja y con espacios reducidos, rebasados en noches sangrientas. Por ejemplo, en cada anfiteatro, cuentan con un refrigerador de capacidad de seis cadáveres, y en tiempos de lluvias y calor, los alrededores adoptan un aroma putrefacto, motivo por el cual los vecinos se quejan.

Esa carencia tiene lógica al revisar la casi nula inversión de la Fiscalía mexiquense en tecnología forense y pericial, así como servicios de mantenimiento y construcción de infraestructura, de acuerdo con una revisión de contratos de 2012 a 2018 realizada por La Silla Rota.

A casi dos años de la creación de la Ley el Instituto de Servicios Periciales del Edomex, pocos han sido los avances.

"Lo que deben de tener son suficientes peritos con los recursos necesarios para hacer una dictaminación oportuna y de calidad", explica en entrevista el médico forense, Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), cesado recientemente por los tráileres en Jalisco.

"Si no tienen todos los equipos necesarios en todas las delegaciones (...) si no tienen los laboratorios en cada delegación del Estado de México, tienen que tomarlas en Toluca, luego trasladarlas, ahí se dictaminan y luego tienen que regresarlos al lugar de origen", añade sobre la falta de tecnología en los anfiteatros y la burocracia.

La maestra Gloria López, docente del Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense, señala que, si bien se han destinado recursos importantes a la impartición de justicia, con una "mejoría y buena administración", no sucede lo mismo con los servicios forenses, donde falta material, infraestructura y profesionalización, lo que trae como consecuencia "una mala integración de bases de datos".

AROMA A MUERTO

En las temporadas de calor o lluvias, las calles que se ubican alrededor de los anfiteatros, se impregnan de un olor "fétido". Verano y otoño, son las estaciones en las que el drenaje lanza eructos malolientes, según médicos forenses, los peritos, los auxiliares, los familiares de los occisos y vecinos.

"Es como si se estuviera escapando el gas o como carne echada a perder. Cuando es de cañería es otro olor, pero aquí no te lo puedes quitar de la nariz, sientes la sensación, aunque pasen dos o tres horas", dice una locataria, cuyo negocio se localiza a unos metros de la Procuraduría General de Justicia de Chimalhuacán.

"Cuando es el olor de un perro muerto es diferente. Se supone que tienen refrigeradores, pero creo que luego se les descomponen o no les dan mantenimiento", agrega.

Este anfiteatro se ganó su fama entre todos, debido a su aroma que se percibe fácil. Los vecinos cuentan que hace seis años era peor, ya que se veía restos de sangre escurriéndose en el terreno baldío que queda atrás del edificio.

"Ya tiene unos dos o tres años que se percibía más fuerte... pero en tiempos de calor es cuando más se percibe", narra Guillermo Rodríguez, vecino de la colonia.

Lo que describen no es exclusivo en La Perla, Chimalhuacán; también ronda, en menor grado, a través de las instalaciones de los anfiteatros de Ecatepec y Tecámac, desde la estancia donde los familiares esperan ser atendidos.

Desde ahí se atraviesa la oficina del médico, para luego pasar por pequeños pasillos que llevan a los anfiteatros, casi todos parecidos, pues tienen un refrigerador color blanco con capacidad de cinco cadáveres, los cuales se colocan de manera vertical.

Los trapeadores, las cubetas y las camillas de metal, se encuentran manchadas de sangre, debido a la escasez del servicio de agua. Para distribuirla cuidadosamente, la miden a jicarazos.

La paradoja es que estas condiciones en el Edomex son visibles estando a unos escasos kilómetros de la Ciudad de México, donde según fuentes consultadas, el servicio forense capitalino es de los más avanzados del país, junto con el de la Procuraduría General de la República (PGR).

Son dos mundos distintos, y esos escasos metros de instalaciones, son los que atienden a la población más grande del país.

EDOMEX, ATRASADO

En territorio mexiquense viven 16 millones 187 mil habitantes y ocupa el primer lugar en el país en número homicidios, con 69 mil 917 entre el periodo 1990-2017, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En lo que va hasta agosto de este año, se han registrado mil 919 asesinatos, de los cuales 999 fueron cometidos con armas de fuego, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las olas de violencia y la falta de sistematización han detonado que los trabajadores forenses cubran más horas durante sus guardias. Un ejemplo de ello es Ecatepec, cuyo número de habitantes corresponde a 1 millón 677 mil personas, lo que lo hace el municipio más poblado en América Latina.

"En temporada alta de violencia, todas estas fechas que se vienen, empezando noviembre, diciembre, enero, yo he estado recibiendo hasta 8 cuerpos por día", comenta otro trabajador forense.

Según comenta, cuando los refrigeradores se llenan, los cadáveres se quedan en las planchas, de tal manera que se pudren más rápido, y en ocasiones cuenta que "había ratas encima de los cadáveres mordiéndoles los tejidos".

Por eso el 9 de diciembre del 2016, el otrora diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Edgar Armando Olvera, expuso entre sus motivos la importancia de la creación del Instituto de Servicios Periciales del Edomex, para beneficiar "mediante la creación de fuentes de empleo, adquisición de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo de procesos y número suficientes de peritos".

En el capítulo primero de la Ley de Servicios Periciales artículo 5º, fracción II, se apunta que "en concordancia con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, adquirir tecnologías de vanguardia para eficientar los servicios que presta"; además, en el reglamento interior, se prevé que las subdirecciones tienen la obligación de "proponer al Director General la suscripción de acuerdos, convenios y contratos orientados al cumplimiento del objeto del Instituto".

No obstante, el gobierno del Edomex y la Procuraduría, sólo han celebrado hasta el momento cuatro contratos por 24 millones 146 mil pesos; ninguno de ellos desde que fue decretada la ley. Es decir, durante el último año del exgobernador Eruviel Ávila, y el primero como mandatario de Alfredo del Mazo.

Dos con fecha del 24 de noviembre del 2014; uno otorgado a Logística y Tecnologías para Laboratorios SA de CV para "equipo especializado para análisis de química forense", valuado en 8 millones 60 mil pesos; y otro más a Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio SA de CV por 8 millones 985 mil, para "equipo especializado de servicios forenses".

Así como dos más en septiembre del 2010 a Industrias Sandoval SA de CV, para 85 cámaras fotográficas, equivalentes a 3 millones 788 mil pesos; al tiempo que Distribuidora Comercial Zogbi SA de CV recibió un contrato por 100 kits forenses Hammer Head Plus, con un costo de 3 millones 315 mil pesos.

LA SILLA ROTA revisó la relación de contratos en materia pericial y forense para compra de tecnología, servicios de mantenimiento, talleres, suministros, vestuario, sustancias químicas, laboratorios, edificios, ampliaciones de instalaciones, equipos, accesorios y softwares.

Aparecen principalmente la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe); también gobiernos estatales, los que mayores contratos otorgaron fueron Chihuahua, Quintana Roo, Jalisco, Hidalgo y Coahuila. Pero el Edomex, está desdibujado...

"SALE DE MI BOLSA"

En el organigrama de la Fiscalía existen ocho subdirecciones: Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Zona Sur, Zona Nororiente, Zona Oriente y Evidencias de Resguardo. Según los servidores públicos entrevistados por LA SILLA ROTA, ninguna está en condiciones óptimas.

La falta de recursos, según la maestra López, también perito oficial en victimología y psicología del Poder Judicial del Edomex, ha provocado en parte una "mala integración de la información, lo que tiene consecuencias durante los juicios.

Pone de ejemplo a Neza, donde aclara que "la mayoría de los casos del nuevo sistema se van en vinculación a proceso precisamente porque no hubo una toma de muestras adecuadas, no hubo una investigación adecuada, no se tomó alguna precaución al cuidado de la información, no se hizo el embalaje adecuado".

Aun así, bajo ese panorama, los trabajadores de los servicios forenses y periciales mexiquenses, invierten de su bolsillo, lo que cada día es más alto, debido a las necesidades que afrentan en sintonía con el aumento de homicidios en la zona conurbada más habitada.

"Muchas veces en el Edomex los refrigeradores no sirven, no sirven las plantas de energía, no hay material también para trabajar, el material que hay es porque los peritos se compran, se cooperan entre todos, para comprar guantes, las hojas, algo tan básico y que no cuentan con ellos, entonces principalmente sería eso, por consiguiente la preparación", narra una trabajadora en el área pericial.

Los entrevistados, cuya identidad no será revelada por temor a represalias de la Fiscalía, señalan que en promedio gastan entre 10 y 15 mil pesos de su bolsillo anualmente; lo que significa de 800 a mil 250 mensuales, sin que sea reembolsado por la autoridad.

Tan sólo para dos accesorios básicos como los cubrebocas y los guantes de látex, los costos son altos. De acuerdo con los precios de las tiendas de autoservicio, los cubrebocas para un mes costarían 33 pesos (11 pesos cada 10 piezas); mientras los guantes, por un juego diario, serían 420 pesos en 30 días (14 pesos). En un año son 5 mil 436 pesos.

A ello se debe añadir cuando se compran navajas clínicas o se "cooperan" para la gasolina de las ambulancias. "Al final va a salir de mi bolsa, se invierte más de lo que se gana", comenta un médico forense.

El exdirector forense, Cotero Bernal, confirma las necesidades que se atraviesan en el servicio forense, y enfatiza que no es un asunto exclusivo del Edomex, sino que sucede en Jalisco y todo el país. "Ojalá y los gobiernos atiendan este tema que lo ningunearon y ahí está las consecuencias", acusa.

Por el caso que lo llevó a ser despedido, los trabajadores forenses del Edomex, consideran que fue "injusto", debido a que, declaran, es responsabilidad de la Fiscalía y el gobernador. "Siempre nos culpan a los trabajadores, y no a los altos funcionarios. Sólo exigen pero no atienden el problema", señala un médico.