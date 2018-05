CRISIS EN VENEZUELA

Venezuela y la intervención de EU

Diversos actores estadounidenses han hablado sobre la posibilidad de que EU ayude a la salida de Maduro del gobierno de Venezuela

REDACCIÓN 11/05/2018 07:42 p.m.

La crisis venezolana fue causada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Imagen de El País)

Juan Cruz, el director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encaró al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Cruz citó un fragmento de la Constitución de Venezuela, reescrita durante el mandato de Hugo Chávez, en él dice que el pueblo, "fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".

Con esto, Juan Cruz se dirigió al Ejército venezolano, pidiendo a sus miembros honrar su compromiso con la Constitución. Del mismo modo que cuando Rex Tillerson, entonces secretario de Estado, hizo declaraciones similares en febrero, los críticos de Cruz han dicho que no es prudente que Washington aliente un golpe de Estado en Venezuela.

Nicolás Maduro ha provocado el colapso económico y social del país (Imagen de Veraz Informa)

En cuanto a Nicolás Maduro, él ha podido mantenerse en el poder debido a la violación sistemática de los derechos humanos y del orden constitucional, lo que ha provocado tanto el colapso económico y social del país como una crisis de refugiados que está afectando a todo el continente.

El régimen que vive ahora Venezuela, indicó The New York Times (NYT), está saturado de corrupción y vínculos con el narcotráfico, cuya represión violenta a las protestas a favor de la democracia en 2014 y 2017 dejaron doscientas personas asesinadas y cientos más heridas, nunca cederá el poder de manera voluntaria.

La represión violenta de las protestas ha dejado doscientas personas asesinadas (Imagen de El Venezolano)

Hugo Chávez y Nicolás Maduro destruyeron cortes y asambleas independientes, saquearon las reservas de petróleo y el presupuesto nacional, causaron el colapso de la industria petrolera, destrozaron el sector privado de la economía, asfixiaron el suministro de alimentos y medicinas y causaron un éxodo masivo en el que el 10 por ciento de la población ha salido del país.

Hugo Chávez y Nicolás Maduro destruyeron cortes y asambleas independientes (Especial)

The New York Times explicó que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha denunciado a Maduro y les ha insistido a sus contrapartes en América Latina a tomar más medidas para impulsar un cambio. Pero Estados Unidos no puede liderar el enfrentamiento a Venezuela, porque esa conjura está controlada por Cuba, financiada por China, armada por Rusia y aprovechada por Irán, Hezbolá y grupos narcoterroristas de Colombia.

Washington debería romper relaciones diplomáticas con Caracas: NYT (Imagen de Efecto Cocuyo)

El diario estadounidense expone que Washington debería romper relaciones diplomáticas con Caracas y reconocer a miembros de la Asamblea Nacional —el organismo legislativo cuyos integrantes son electos democráticamente— como los únicos representantes legítimos del pueblo venezolano.

Periódicos en Venezuela, con la "soga" del gobierno

Estados Unidos debería dar a conocer las investigaciones judiciales que se han hecho por mucho tiempo de El Aissami, quien es sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico y con grupos terroristas, y de Diosdado Cabello, uno de los funcionarios más influyentes del régimen venezolano, sospechoso de dirigir un cartel de tráfico de cocaína junto con militares del ejército. Emitir o revelar acusaciones en ambos casos ayudará a exponer el peligroso narco-Estado en Caracas.

Gobiernos vecinos deben dar asistencia a Venezuela (Imagen de 780 AM)

Para acelerar la llegada de una transición, expuso NYT, los gobiernos vecinos deberían dar asistencia moral y material a la oposición democrática de Venezuela. Estados Unidos, la OEA y líderes de América Latina del Grupo de Lima deberían apoyar y ratificar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio —un grupo de juristas designados por la Asamblea Nacional— de suspender a Maduro de la presidencia por cargos de corrupción.

LEA TAMBIEN Surge mercado negro de alimentos básicos en Venezuela Además de vender productos alimenticios básicos, que deberían ser distribuidos por el Gobierno de Venezuela, se trafica con billetes

LEA TAMBIEN Venezuela entrará en su peor crisis: FMI La situación en Venezuela se recrudece las perspectivas con las decisiones políticas del régimen de Nicolás Maduro



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

mlmt