Vecinos en Neza se alarman por filmación de serie de narcos

REDACCIÓN 17/07/2018 02:36 p.m.

La filmación de la miniserie "Zero, Zero, Zero" en las calles de Nezahualcóyotl causó alarma y llamadas a la Policía Municipal "porque ocurrían balaceras, asaltos y mucha violencia en las calles de su ciudad".

A través de redes sociales, un video de hombres armados corriendo por las calles de Neza alertó a vecinos por la violencia que viven a diario ; sin embargo, no fue hasta que la grabación se viralizó cuando las autoridades municipales notificaron que los hechos eran falsos y se trataba de una filmación.

LEE TAMBIÉN: Balean patrulla de comandante en Neza

En el video que aparece a continuación podía observarse el robo a un camión del transporte público con muchos disparos de arma de fuego sobre la Avenida Chimalhuacán, entre las calles 8 y 2, uno de los puntos más transitados de Neza.

Los vecinos, al no estar bajo aviso de la filmación y escuchar detonaciones de arma de fuego, así como ver personas lesionadas, creyeron que se trataba de un hecho real y reportaron a las autoridades del Estado de México.

No fue hasta que el video se viralizó y los vecinos realizaron la denuncia, que el departamento de seguridad de Ayuntamiento de Nezahualcóyotl anunció en sus redes sociales que era un hecho de violencia falso y se trataba de una grabación.

"La DGSC desea aclarar que se trata de la grabación de una serie televisiva que está siendo filmada en calles del municipio y la cual cuenta con los permisos correspondientes. No compartas información que no ha sido confirmada", expresó el Ayuntamiento en sus redes sociales

La serie de televisión "Zero Zero Zero" tiene una temática de narcotraficantes, que se filma en otros cinco países, no sólo en Ciudad Neza. Es una miniserie internacional de 8 capítulos, cada uno con duración de 50 minutos.

El rodaje de esta filmación termina este martes 17 de julio, por lo que las calles que ocuparon la zona de grabación volverán a la normalidad mañana miércoles.

Al enterarse, vecinos se alteraron y pidieron a las autoridades de Neza que avisen antes de permitir que se graben escenas de ese tipo.



"Veo mucha gente burlándose, en el video no se ven cámaras de grabación, ni staff, y es algo que en Nezahualcóyotl puede pasar, claro que puede pasar, que bueno que aclaran, aunque debió ser antes de que nos espantaran!", reclamaron en redes.

Neza, por su característica urbanidad, ha sido visitada por diferentes producciones nacionales e internacionales como Elysium, Resolution 6 (Sicario), Man on Fire, entre otras.

LEA TAMBIEN Disputa por narcomenudeo golpea a Neza y Ecatepec Dos hechos violentos se presentaron en la zona conurbada de la Ciudad de México dejaron al menos ocho personas muertas

LEA TAMBIEN Violencia del narco en la CDMX desemboca en Ecatepec y Neza Esta mañana localizaron a otros dos ejecutados al interior de un automóvil abandonado; en total van 10 asesinatos, así como el hallazgo de 4 brazos y 4 piernas

Con información de Juan Lázaro, corresponsal.

fmma