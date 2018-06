DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

El trabajo infantil en México, su única opción

En México 2.48 millones de niños trabajan; la mayoría de los casos son derivados de la pobreza, que los obliga a colaborar con la economía familiar

Existen cientos de millones de niños en el mundo que son explotados económicamente, y que trabajan en condiciones infrahumanas, sin poder estudiar, sin poder tener un futuro que se extienda más allá de la pobreza. En este tema México no es la excepción.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2.48 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan en México.

Estos niños no tienen otra opción más que trabajar para apoyar la economía familiar, poniendo en riesgo su integridad, su salud y su educación.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) relaciona esta problemática directamente con la pobreza. Ocho de cada diez menores trabajadores viven en comunidades, ya que los niños indígenas tienen hasta un 80 % de probabilidades más de caer en la pobreza, apuntó Juan Martín Pérez, director ejecutivo del Redim.

El problema de fondo son las condiciones de trabajo (...) Cuando niños y niñas trabajan para otros empezamos a tener problemas, porque no se respetan los horarios, y se les expone a actividades que pueden tener riesgo", apuntó el representante de la Redim.

El 39% de los niños en NL abandona sus estudios

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa que el trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura (71%), que incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial; el 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de servicios; y el 12% en el sector industrial, en particular la minería.

Según el INEGI, más de 900,000 no asisten a la escuela por trabajo (36,9 %); 2,2 millones trabajan en ocupaciones no permitidas (89,5 %), de los que 887.041 no cumplen con la edad mínima permitida (39,9 %), y 1,3 millones realizan una actividad peligrosa (60 %).

En México, la edad legal para trabajar son los 15 años, pero hasta los 18 años tienen la obligación de acudir a la escuela y tiene un horario limitado.

La UNICEF indica que el trabajo infantil no está extendido en igual medida entre los niños y las niñas: los niños trabajadores superan casi el doble en número a las niñas que trabajan: el 67% de los niños entre 5 y 17 años trabaja (2,441,070), en comparación con el 33% niñas (1,205,997). Sin embargo este no es el mismo caso para los quehaceres domésticos.

La población infantil que trabaja se concentra fundamentalmente en las áreas menos urbanizadas de México, y el porcentaje de trabajadores infantiles en estas zonas es también más elevado que en las más pobladas.

SUS DERECHOS

A través del programa "Protección Infantil en México", la UNICEF impulsa la creación de un sistema de protección integral para que todos los niños en México estén protegidos contra la violencia, el abuso, la explotación y el trabajo infantil y se les garantice el pleno cumplimiento de sus derechos.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece "el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social".

Por otro lado, el Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil reconoce que proteger a las niñas y a los niños requiere de respuestas integradas que incluyen empleos y trabajo decente para sus padres y medidas de protección social que les ayuden a mantener a los niños en la escuela.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Este año, el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se unen en una campaña conjunta para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y poner fin al trabajo infantil.

El Director General de la OIT, Guy Ryder, instó a adoptar medidas urgentes para hacer frente a las causas económicas profundas del trabajo infantil, señalando que es necesario prestar atención no sólo a las cadenas mundiales de suministro, sino también al trabajo familiar no remunerado en la agricultura.

