Bebé migrante olvida a su mamá tras 85 días separados

“Él cuando me vio no me reconoció, estaba como asustado y yo le decía: ‘mi amor, ¿no me reconoces?’. Y él sólo me miraba, con sus grandes ojos, se me quedaba mirando como diciendo: ‘¿Qué pasa, un día me dejan y ahora aparecen?”, narró Olga a la agencia EFE, que pide ser identificada con un nombre falso por temor a represalias.