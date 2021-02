"Ya está cab... ir a un bar", en Monterrey temen por ataques armados

Monterrey, N. L.- “Ya está cab…ir a una cantina a tomar, la cosa está que arde, mejor en casa me las tomo no me vayan a rociar de plomo”, dice Luis Roberto, un parroquiano que se formó en la degustación de la cerveza en bares y cantinas de Monterrey.

Al igual que Luis Roberto, “Everardo”, ligado a los cuerpos de seguridad eventualmente envía Whatsapp a sus contactos para advertirle que se tiene informes de que podrían darse ataques a bares, por lo que se recomienda no asistir.

Presuntos grupos de la delincuencia organizada han intensificado los cobros de piso en bares y cantinas de la zona metropolitana regiomontana y que tan sólo en julio y agosto dejaron un saldo de 13 muertos y seis lesionados en ataques a ese tipo de negocios.

La historia de los ataques a ese tipo de establecimientos se remonta a 2006 y desde entonces, periódicamente se registran muertos o lesionados a consecuencia de presuntos nexos con la droga o el cobro de piso.

El director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú Montes, aceptó esa posibilidad de extorsiones luego de que, dijo, se han incrementado las denuncias de propietarios de esos giros, a los que han intentado cobrar piso.

Los dueños de bares y antros han informado a la autoridad que hay gentes que tratan de cobrar piso.

“Se investiga si son oportunistas que aprovechan los hechos lamentables en bares durante los meses de julio y agosto, si son delincuentes organizados o se trata de los mismos que han realizado estos ataques”.

En torno a otra serie de ataques a bares del área metropolitana ocurridos la semana pasada, se realizan pruebas de balística, para buscar establecer si son las mismas armas que se accionaron contra los parroquianos en los eventos de julio y agosto.

Informó de la ejecución de una nueva orden de aprehensión a un sujeto apodado "El Negro", por un homicidio en un bar de Monterrey. Y precisamente ese individuo, quien ya está detenido a quien se atribuye la muerte de seis personas en un antro del municipio Juárez, durante un ataque armado.

En los últimos meses se ha incrementado la extorsión entre los antros y bares, y como resultado de la negativa de aceptar el cobro de piso por parte de dueños y encargados, grupos armados dirigieron ataques con el saldo ya mencionado de muertos.

Según las estadísticas, desde 2006 iniciaron los ataques a bares, antros y discotecas.

En julio 8 de 2011 un comando de más de 15 hombres armados llegó al lugar llamado Sabino Gordo y realizó un ataque a balas con un saldo de 22 personas muertas. El 25 de agosto del mismo año, otro grupo armado atacó el Casino Royal, cuyas instalaciones incendió con la muerte de 52 clientes del lugar.

El 13 de agosto de 2012 otro ataque al bar Matehuala tuvo como saldo la muerte de 13 personas y varios heridos.

A Luis Roberto y Everardo se suman el taxista Lalo y el cantinero Tino, quienes se quejan de la baja asistencia a los bares, “hay miedo, apenas oscurece y todos se van a casa, no hay movimiento”, explica Lalo.

“Yo llegó a casa temprano, me compro un par de tortugas (caguamas) y ahí tranquilo, ceno y a dormir, ni a que quedarse en la madrugada, ya no saca uno nada, ni con las muchachas”, menciona Tino.

