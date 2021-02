50 feminicidios en Monterrey; "Me daba unas golpizas y hasta me arrastraba"

“Yo fui muy pende…. hubo ocasiones en que me defendí y agarre hasta una pala y le di un golpe; otras veces le avente agua caliente y las más, ganas no me faltaron de matarlo cuando estaba dormido bien borracho, súpito”, recuerda doña Ramona, quien muestra recelo de “tantas leyes y habladurías y no hacen nada por detener a esos cabro…”.