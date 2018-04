NAUCALPAN

Fraccionamiento de Tecamachalco acumula obras irregulares

De acuerdo con cifras de la Asociación de Colonos, hay 55 obras que violan de alguna manera el Plan de Desarrollo Urbano

Obra en Fuente de la Juventud, Tecamachalco (Fotos: Norma García)

NAUCALPAN.- El fraccionamiento Lomas de Tecamachalco tiene al menos 55 obras irregulares que violan de alguna manera el Plan de Desarrollo Urbano municipal de Naucalpan ya sea en el uso de suelo, altura, densidad o intensidad, de acuerdo con cifras de la Asociación de Colonos.

El crecimiento de esas edificaciones se ha agudizado principalmente en los últimos 5 años, el último desarrollo se construye en la calle Fuente de Juventud, junto al número 65 donde los vecinos acusan una flagrante violación.

"Aquí había una casa normal, como todas, de repente vimos que empezaron a tirarla, taparon todo para que no se viera y ahora están construyendo algo más grande, del frente se ve una cimentación que no es para una casa y los vecinos de ahí dicen que será un edificio, eso no se debe permitir porque el uso de suelo en esta calle es solo para casas", aseguró Mariana Botello, vecina consultada.

La Silla Rota observó durante una visita que la obra está tapiada con lonas y madera y al interior se escuchan trabajos de construcción.

Según vecinos, las violaciones la normatividad urbana municipal vigente son una constante en el fraccionamiento, pues aunque en distintas administraciones municipales la autoridad ha suspendido obras, eso solo es temporalmente, pues los sellos se violan o se retiran y las obras terminan de edificarse y son ocupadas.

Se trata de construcciones plurifamiliares de alta densidad e intensidad en zonas donde el uso de suelo es unifamiliar y de baja densidad e intensidad.

Las calles principalmente afectadas son Fuente de Pirámides y Fuente de Pescador.

En Fuente de Pirámides hay al menos cuatro conjuntos habitacionales en los números 90, 64, 120 y 294 que son irregulares y, según versiones vecinales, se han consolidado en medio de inconsistencias en el actuar de la Alcaldía.

En Privada de Fuentes 21 hay un edificio de 5 niveles para departamentos, un tiempo tuvo sellos de suspensión que fueron arrancados.

En las ubicaciones de las calles Águilas esquina con Tívoli, Sol esquina con Diana, Leones 19, hay edificaciones con similares circunstancias de irregularidad.

"Solo puedo decir que el problema con los gobiernos municipales ha sido la omisión, en distintas ocasiones se han denunciado estas cosas pero no se detienen, hay autoridades que aunque te reciban no te hacen caso y hay de plano las que ni te reciben, el punto es que las violaciones en las construcciones, siguen dándose", dijo Carlos López, vecino.

