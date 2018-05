Avión aterriza de emergencia tras quebrarse ventanilla en pleno vuelo

REDACCIÓN 02/05/2018 03:59 p.m.

La agencia que regula la aviación civil en Estados Unidos confirmó que un avión de la compañía Southwest tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Cleveland (Ohio) después de que una ventanilla se resquebrajara en pleno vuelo.

El vuelo 957 cubre la ruta entre Chicago (Illinois) y Newark (Nueva Jersey). Las autoridades informaron que esta vez el aterrizaje de emergencia se produjo de manera segura y todos los pasajeros están bien.

Linda Holley, que se encontraba sentada junto a la ventanilla dañada, mandó una fotografía a su hijo Ryan, que colgó en las redes sociales.

@SouthwestAir has a serious problem with their fleet. My moms plane just had to divert and land in #Cleveland cuz of another window crack. pic.twitter.com/hm5edpgB1M