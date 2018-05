Trump confirma lugar y fecha para su encuentro con Kim Jong-un

REDACCIÓN 10/05/2018 10:29 a.m.

El esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,y el máximo líder de Corea del Norte, Kim Jong- un, tendrá lugar en Singapur el próximo 12 de junio.

Así lo dio a conocer el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter, en donde además dijo que intentarán que "sea un momento especial para la paz".

ISRAEL ATACA SIRIA Y DEJA 23 MUERTOS

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!