La candidata de Trump para la CIA y sus escándalos de tortura

REDACCIÓN 07/05/2018 04:04 p.m.

En una evidente defensa del programa de torturas que desarrolló la CIA tras el 11-S, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó arropar a su candidata a la dirección de la agencia, Gina Haspel, después de que esta misma quisiera retirararse ante la evidencia de que, en su comparecencia este miércoles en el Senado, saldrá a relucir su activo papel en la guerra sucia antiterrorista, en el que fue ideóloga y ejecutora.

"¡Que gane Gina!", exclamó esta mañana Trump.

Gina Haspel, de 61 años, es funcionaria de la agencia de inteligencia desde hace 33 años, y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el servicio de operaciones encubiertas. Después de los atentados del 11-S se sumó con entusiasmo al programa de torturas para sospechosos, lo que con se denominó "técnicas de interrogación mejoradas" y que incluían prácticas como la privación del sueño, la desnudez, el sometimiento a frío intenso, el encerramiento en cubículos y la asfixia en agua (waterboarding).

Este tipo de torturas fueron defendidas por Haspel, además participó activamente en ellas al dirigir en Tailandia la primera cárcel secreta de la CIA. En ese centro supervisó en 2002 las torturas a Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri, dos supuestos miembros de Al Qaeda, a los que se sometió al catálogo completo de vejaciones, incluidos los ahogamientos (hasta 83 veces en un mes).

Gina Haspel ordenó destruir un centenar de vídeos de torturas¬†(Imagen de El País)

En 2003 se convirtió en la mano derecha del que fuera director de contraterrorismo de la agencia y posteriormente jefe de operaciones encubiertas, José Rodríguez. Desde ese puesto asumió gran parte de la dirección operativa de la guerra sucia y en 2005 tomó una decisión que no ha dejado de perseguirla: ordenó destruir un centenar de vídeos de torturas a detenidos.

Aunque el programa fue desmantelado por completo en 2009 bajo el mandato de Barack Obama y se decidió no pedir cuentas judiciales a ninguno de los participantes, la desaparición de las grabaciones y su intensa participación en las torturas le pasaron factura en 2013, cuando fue propuesta como jefa de operaciones clandestinas. Los demócratas, que entonces controlaban el Comité de Inteligencia del Senado, bloquearon su designación.

Trump promete restablecer tortura en interrogatorios a presuntos terroristas

Haspel, que desde hace un año es adjunta al director de la CIA, teme que en su comparecencia del miércoles emerja su currículum. Y sabe también que la mayoría republicana en el Senado, de sólo dos escaños, pueda fallarle si el escándalo se desboca. Por ello, este viernes pasado, bajo el argumento de no querer dañar la reputación de la agencia, anunció a la Casa Blanca su decisión de no presentarse al puesto.

Tras la marcha atrás de Haspel, según The Washington Post, a la sede de la agencia en Langley (Virginia) acudió a convencerla un grupo selecto de altos cargos, entre ellos, la portavoz oficial, Sarah Huckabee Sanders. Tras horas, finalmente lograron que desistiera de su renuncia. En esta presión, participó telefónicamente el propio Trump.

El presidente estadounidense optó no sólo por defender su designación, sino por presentarla como una cuestión de patriotismo.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!