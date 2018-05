Norcorea libera a tres reos estadounidenses

REDACCIÓN 09/05/2018 08:52 a.m.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo regresa de su viaje por Corea del Norte con tres ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos por el régimen de Pyongyang.

Tras la noticia, el presidente de Estados unidos, Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter que Pompeo ya se encontraba "en el aire" con los tres reos y reveló que ya hay fecha y lugar para su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un.

EU RECHAZA REGLAS DE ORIGEN PROPUESTAS POR MÉXICO PARA TLCAN

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.