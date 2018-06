México interesado en dialogar con EU

REDACCIÓN 05/06/2018 11:28 a.m.

México está interesado en un diálogo con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, al menos así lo evidenció la reciente visita del secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray a Washington.

Durante su visita, el canciller mexicano sostuvo un encuentro con su par estadounidense, Mike Pompeo, donde hablaron del estado en que se encuentra la relación entre ambas naciones.

La semana pasada el prsidente Trump impuso aranceles a la importación de acero y aluminio a sus socios comerciales Méxcio y Canadá.

Además, se trataron temas que competen tanto a México como a Estados Unidos, como seguridad, migración y comercio.

La gira de trabajo de Videgaray se da en el marco de su participación en la 48 asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA)

This morning,@SecPompeo greeted #Mexico Foreign Minister @LVidegaray prior to a bilateral meeting at the Department of State. pic.twitter.com/bWZ1ok1TBL