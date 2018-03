DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Pese a escasez, la mayoría de hogares mexicanos gozan de agua diariamente: INEGI

Las entidades federativas con mayor número de hogares que cuentan con dotación diaria de agua son el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco

REDACCIÓN Y AGENCIAS 20/03/2018 02:17 p.m.

Cuencas abastecedoras de agua (Tomada de la web)

Dentro del contexto de escasez de agua que se vive en nuestro país, y en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que de los más de 32 millones de hogares que hay en el país, 68 por ciento cuenta con una dotación diaria de agua, mientras que 7.0 por ciento no reciben agua por tubería, incluso hay expertos que consideran que este sexenio hay una escasez crónica y una manipulación constante del líquido.

LEA MÁS EN LA SILLA ROTA: Falta de agua, cada vez más constante en CDMX

En el marco del Día Mundial del Agua (el 22 de marzo), el organismo destacó a través de un comunicado que 93 por ciento de los hogares (30.8 millones de viviendas) reciben agua dentro de su propiedad, aunque no todos diariamente.

Así, 13 por ciento del total de hogares (4.3 millones) recibe agua cada tercer día, 5.26 por ciento (un millón 732 mil) tiene agua dos veces por semana, 3.96 por ciento (un millón 305 mil) reciben agua una vez por semana y 3.13 por ciento (un millón 33 mil) de vez en cuando.

Sin embargo, la escasez del vital líquido se ha ido agudizando desde el 2005 y el número de hogares que no gozan de este servicio ha ido en aumento. Para el año 2009 este problema fue manifestandose cada vez más, no sólo en el país, sino también en la Ciudad de México.

Hasta el año pasado, el crecimiento de los proyectos inmobiliarios ayudó a la agudización del problema.

En tanto, el 7.0 por ciento de las viviendas en el país, que equivalen a dos millones 085 mil 208 hogares, no reciben agua por tubería y la consiguen por otro medio, precisó el organismo.

Las entidades federativas con mayor número de hogares que cuentan con dotación diaria de agua son el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco; por el contrario, Baja California Sur, Tlaxcala y Guerrero registran menos hogares con dotación diaria de agua.

Un previsión del problema hecha por el Consejo Nacional de Población (Conapo), entre 2012 y 2030 la población del país aumentará en 20.4 millones de habitantes, situación que tendrá un impacto directo sobre la escasez.

LEA MÁS EN LA SILLA ROTA: Escasez de agua en México: la crisis que se avecina

Respecto al impacto en el medio ambiente y en recursos naturales, las Cuentas del Agua muestran que en 2016 se extrajo un 24 por ciento más de agua que en 2003.

Los resultados obtenidos para 2016 muestran que el Ciclo Económico del Agua inicia con el recurso proveniente de acuíferos, ríos, arroyos y/o de la lluvia.

De estos cuerpos de agua se extraen un poco más 216 millones de metros cúbicos para consumo de la población, agricultura, ganadería, industria, comercio y servicios.

A su vez, el retorno del agua al medio ambiente es de poco más de 186 millones de metros cúbicos (86 por ciento), aunque no toda es aprovechable para el consumo, pues puede corresponder a fugas en los sistemas de alcantarillado, a aguas residuales tratadas y no tratadas, o a procesos de pérdida similares.

Sin embargo, el recurso no se esta aprovechando del todo, ya que el agua de lluvia no se recicla y por ende se desperdicia en el drenaje. Algunos especialistas han considerado que dicha situación ha ocasionado que el recurso se maneje como no renovable.

Un ejemplo claro de esta situación se da en dos delegaciones, Cuajimalpa e Iztapalapa, ya que en la primera, la dotación por habitantes rebasa los 450 litros, mientras que en la segunda hay colonias en las que no llegan a los 70 litros, a demás que el suministro no es continuo.

En tanto Helena Cloter Ávalos, investigadora del Centro de Investigación de Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) del Conacyt considera que las políticas y acciones que se han implementado en la cuenca de México desde hace 3 décadas han construido escasez.

Lo que se tiene que exigir, agrega la especialista, es que se recicle el agua de lluvia, se resuelva el tema de fugaz y cuidar el ecosistema natural.

LEA TAMBIEN A 6 meses, aún viven en banquetas Desde el 20 de septiembre, Don Arturo Quevedo Jiménez, un hombre de la tercera edad, duerme en plena vía pública en Morelos; historias tras el sismo

LEA TAMBIEN Medidores digitales de luz "endeudan" a habitantes de Edomex En algunas colonias mexiquenses, la gente tenía "diablitos" para evitar pagar cuentas que pasaron de los 200 a los 3 mil pesos bimestrales



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

aja