¿Cambiarán a Anaya?

Hasta hoy nadie sabe si las autoridades respectivas cuentan con elementos suficientes para actuar legalmente contra Ricardo Anaya o contra sus socios en el escándalo inmobiliario.

Más aun todo indica que ni al PRI ni a su candidato les interesa “tirar” la candidatura de Anaya. Lo que buscan, en todo caso, es debilitar sus posibilidades y mandarlo al tercer lugar.

Sin embargo, “la golpiza” mediática ya empieza a preocupar a más de uno en el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.

Entre azules y amarillos –en el grupo de coordinación de la alianza que postuló a Anaya– ya empieza el análisis de las repercusiones de la guerra lanzada contra Anaya y, como buenos políticos, empiezan a vislumbrar un control de daños rápido y efectivo.

¿Control de daños?

1. La primera respuesta fue crear obuses mediáticos, con buenas dosis de mentira, capaces de sembrar la duda sobre la honestidad del candidato del PRI. Es decir, justificar la corrupción de Anaya con “el consuelo de que todos somos corruptos”.

2. Al mismo tiempo los estrategas de Ricardo Anaya jugaron una carta que ha sido recurrente en el caso de López Obrador: la de la victimización. Hoy Anaya recorre el país convertido en víctima de la “mafia del poder”.

3. Al mismo tiempo que la alianza PAN, PRD y MC defiende con todo a su candidato, los jefes de los partidos empiezan el análisis de un “plan B”. Es decir, estudian la posibilidad del cambio de candidato.

Lo que no saben es que aún no ha terminado la exhibición pública de las tranzas y las mentiras de Ricardo Anaya. No se sabe si la segunda etapa “de demolición” se llevará a cabo de manera inmediata o, de lo contrario, si habrá una tregua.

Lo cierto, sin embargo, es que existen muchos otros misiles que podrían ser detonados contra Ricardo Anaya. ¿Quién los detonará? ¿Cuándo serán detonados? ¿Son de la misma potencia que los escándalos inmobiliarios?

Al tiempo.

