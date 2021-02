Octavio Gónzalez espera un nuevo llamado de Gigantes

Luego de su participación en el minicamp de los Gigantes de Nueva York, el mexicano Octavio González aseguró haberse sentido satisfecho con lo mostrado y espera que ello le ayude a obtener un nuevo llamado del equipo neoyorkino.

En entrevista con la cadena ESPN, el exjugador de los Auténticos Tigres en ONEFA y Fundidores dentro de la LFA aseguró que esta nueva incursión en la NFL ha sido lo más transcendental que le ha ocurrido en su carrera.

“Estar tres días en los campos de la NFL ha sido lo más grande que he tenido en mi carrera, siento que me fue muy bien, a pesar de no haber ejercido la posición que esperaba. Cuando me tocaba como linebacker me fue muy bien, tuve tres sacks, no se trata de tacleadas completes solo de tocar al quarterback pero sí me fue muy bien”, comentó.

En la emisión, González señaló que “los propios coaches comentaron que no planeaban hacer cambios en la posición, pero que me tendrán en la lista corta, así que podrían llamarme en cualquier momento”.

La oportunidad para el jugador mexicano podría llegar si se presenta alguna lesión y problemas para poder firmar a uno de los jugadores seleccionados hasta este momento, por lo pronto afirmó que se mantendrá en preparación física y técnica en espera del posible llamado.