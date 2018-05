CORREN A SU HIJO CON DEMANDA

Con demanda, padres corren de casa a su hijo de 30

Los padres decidieron llevar el caso a la Corte debido a la negativa del hijo de trabajar, ayudar con la renta y en las labores domésticas

REDACCIÓN 23/05/2018 02:06 p.m.

El juez ordenó al abogado de los padres redactar la orden de desalojo. (Twitter)

Es muy común que hoy en día los hijos vivan en casa de sus padres en la edad adulta, incluso hasta pasados los 30 años, algunos logran dejar el nido y otros insisten en quedarse, sin embargo, también hay padres que toman medidas para evitar que la estancia de sus hijos no se prolongue

En Nueva York, Estados Unidos, los padres de un hombre de 30 años demandaron a su hijo para que se fuera de la casa.

De acuerdo con BBC, los documentos de la corte señalan que Michael Rotondo no ayudaba a sus padres con las labores del hogar ni con los gastos de alquiler.

Sus padres, Mark y Christina le habían hecho llegar cinco cartas notificándole del desalojo, sin embargo, su hijo se negaba a irse.

LAS MUJERES MILLENNIALS SON MÁS TRABAJADORAS QUE LA GENERACIÓN X

Ante la negativa, los padres tomaron la decisión de redactar una carta formal con ayuda de un abogado, en donde le hacen saber a Michael que de no abandonar la casa antes del 15 de marzo de 2018 tomarían acciones legales.

Posteriormente, destacó BBC, Mark y Christina le dieron a su hijo mil 100 dólares para que se pudiera mudar y pidieron a Michael que buscara empleo. "¡Tienes que trabajar!", le indicaban en la carta.

Llegó el 30 de marzo y Michael continuaba ignorando las notificaciones de sus padres, por lo que el matrimonio acudió a una corte municipal para desalojar a su hijo.

Sin embargo, les informaron que no era posible, ya que se trataba de un familiar, por lo que era necesaria la orden de la Corte Suprema.

El matrimonio tuvo que presentar su caso ante la Corte Suprema del condado de Onondaga, cerca de Syracuse, Nueva York, el 7 de mayo.

Finalmente, en la audiencia de este martes, Michael argumentó nunca le habían notificado que se fuera con la suficiente antelación y que necesitaba un plazo mínimo de seis meses. El juez calificó el argumento de "indignante".

"No veo por qué no pueden simplemente esperar un poco a que deje la casa", dijo Michael, quien se representaba a sí mismo. También reconoció que se había gastado los mil 100 dólares y que no ayudaba en las tareas del hogar.

Finalmente, el juez ordenó al abogado de los padres redactar la orden de desalojo.

Según BBC, al finalizar del juicio, Michael contó a los reporteros que la relación con sus padres era tensa y que nunca habla con ellos e informó que apelará la resolución.

