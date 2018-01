RENTAR O COMPARTIR

Millennials, ¿pueden o no comprar una casa?

Si bien es cierto que esta generación está cambiando al sector inmobiliario, el factor monetario es decisivo más allá del deseo

REDACCIÓN 19/01/2018 00:45 a.m.

La tecnología es indispensable hasta para una compra sencilla. (Archivo).

Los baby boomers, la generación X, la generación silenciosa... todas han tenido su momento, pero ahora ha llegado la hora de la generación del milenio, aquella que creció en los inicios de la comunicación digital, del internet, la telefonía móvil y redes sociales; la cual no sólo revolucionó el mercado tecnológico, también el sector inmobiliario.

También te puede interesar: Las ciudades con más plusvalía para comprar una vivienda.

La generación millennial son aquellos que hoy tienen entre 25 y 35 años, y suman unos 28 millones de personas en México. Se calcula que en 2026 representarán al 75% de la población económicamente activa.

Ellos son parte de más del 40% de los mexicanos desean comprar una casa, pero no tiene el dinero suficiente para hacerlo, debido entre otras cosas, al incremento en los precios de los inmuebles, como reveló el portal Vivaanuncios.

De acuerdo con el sondeo ´Intereses Inmobiliarios de los Mexicanos para 2018´, el 94% de los mexicanos desean comprar una vivienda, pero de ellos 45% no podrá hacerlo este año debido a la falta de presupuesto, mientras que 21% afirma tener el capital para hacer la adquisición de una casa; 11% prefiere comprar un terreno para construir la casa de acuerdo a sus gustos; 9% solo podría costear un departamento pequeño; 6% compraría un terreno y construiría una vivienda con base en su presupuesto; 5% aseguró tener el capital necesario para comprar el departamento que quiere; y 3% podría comprar únicamente el terreno, pues no le alcanzaría para adquirir una casa o un departamento.

El estudio arrojó que 70% de las personas preferiría comprar casa, en tanto que 17% optaría por un departamento, y 13% adquiriría un terreno.

Buscan su próxima casa a través del internet:

Los millennials han dejado atrás la búsqueda en periódicos y cada vez es menos común que contacten a agencias inmobiliarias para concretar citas o solicitar informes. Para ellos, lo más lógico es iniciar su búsqueda a través del internet o de aplicaciones.

Buscan movilidad

Están interesados en vivir en grandes ciudades donde puedan estar cerca de su trabajo y de centros de entretenimiento. Una encuesta de Principal Financial Group revela que entre las prioridades del presupuesto para los millennials están la hipoteca en 65% de los casos, la comida para 38% y el auto en 30%

Invierten en tecnología

La industria inmobiliaria no es ajena a esta revolución tecnológica del crowdeconomy y el Real Estate Crowdfunding ha emergido como una excelente oportunidad para los millennials que buscan invertir en el desarrollo de bienes raíces.

Del crowdfunding inmobiliario se sabe que a nivel mundial existen más de 700 plataformas de inversión en inmuebles por medio de fondeo colectivo y, tan sólo en México, 80 nuevas empresas de Fintech surgieron en los últimos 10 meses, posicionando a nuestro páis como líder en Latinoamérica; esto, según datos del Fintech Radar México desarrollado por Finnovista.

El camino de la transformación digital dentro del sector inmobiliario apenas está comenzando. El uso de internet está logrando una revolución que continúa desarrollándose y aportando nuevas posibilidades cada día.

¿Para qué comprar una vivienda?

"La compra de una casa es esencial para muchas personas, pues representa seguridad y la confianza de tener un lugar donde realizar un proyecto de vida. 2018 trae consigo diversos desafíos sobre todo siendo año electoral y al ser un sector tan importante en la economía, la vivienda destaca como una buena forma de invertir", indicó Karim Goudiaby, director general de Vivanuncios.com.mx.

Del conjunto de personas que no desean adquirir un inmueble, 69% basa su decisión en no tener los recursos suficientes debido al sueldo que perciben; 14% ya tiene vivienda propia y no le interesaría adquirir otra; 5% considera que los precios de los inmuebles han aumentado demasiado, lo que complica la compra; 4% escogería invertir su dinero en un negocio; 3% no lo haría debido a su inestabilidad laboral; 2% cita otros motivos, como tener otros gastos importantes por cubrir y no tener acceso a un crédito hipotecario por ser de la tercera edad y el último 3% dice sentirse cómodo rentando o considera que el periodo electoral no es una buena temporada para comprar un inmueble.

Datos de la Sociedad Hipotecaria Federal arrojaron que en 2017 el precio promedio con financiamiento de una vivienda en México fue de 744 mil 943 pesos, mientras que datos del Censo de Población y la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENEIG) 2010, reportaron que 73% del parque habitacional del país está ocupado por sus propietarios, 14% por inquilinos y 13% se encuentra en otra situación.

LEA TAMBIEN Así es el jefe ideal de los millennials Esta generación nacida entre 1983 y 1995 reniega de los jefes gruñones y busca lideres que sean capaces de entablar una relación de amistad

LEA TAMBIEN ¿Por qué a los millennials les va peor que a sus padres? La generación de jóvenes nacidos entre 1982 y 2000 se enfrentará a mayores dificultades para poder encontrar mejores empleos y ganar sueldos superiores

Con información de Publimetro.

ams