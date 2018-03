CUESTIONA LA VISITA

No salen de Polanco, no hablan con la gente: AMLO critica a Anaya

A través de Twitter, insistió en el mensaje a los empresarios del NAICM que su inversión estará garantizada

REDACCIÓN 13/03/2018 08:30 p.m.

Andrés Manuel López Obrador luego de su reunión con empresarios en Zacatecas (Foto: Milenio)

Durante una gira por Aguascalientes, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, criticó la visita de su rival político, Ricardo Anaya, a Alemania, al revirarle el por qué no visita los estados.

LEA TAMBIÉN: Rompe PES con la alianza "Juntos Haremos Historia" en Q. Roo

Así mismo, López Obrador aconsejó al panista que una vez que comience la campaña "hable con la gente".

"Si la República tiene 32 entidades federativas, no solo es la Ciudad de México, no salen de Polanco, de las Lomas, no vienen a Aguascalientes, no van a Sonora... no trabajan. Creo que ahora uno de los candidatos se fue a Alemania, allá a Europa y otros países, y bueno por qué no viene a Aguascalientes, por qué no a Zacatecas", recriminó Obrador.

El abanderado de la coalición Morena, PT y PES afirmó que tanto Anaya como Meade "estan muy desesperados porque no les ha ido bien", dijo el tabasqueño.

Inversiones en NAICM se respetarán

Por medio de las redes sociales, el mismo candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que los inversionistas que participaron en el NAICM no deberán preocuparse por el financiamiento del proyecto.

"No debe existir ninguna preocupación por parte de las instituciones o inversionistas que han participado en el financiamiento del proyecto en cuestión", escribió López Obrador.

No debe existir ninguna preocupación por parte de las instituciones o inversionistas que han participado en el financiamiento del proyecto en cuestión. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 13 de marzo de 2018

Con información de Milenio

LEA TAMBIEN Exigen a Meade explicar el destino de los donativos para reconstrucción Se calculan, más de 5 mil millones de pesos que se recibieron de donativos

LEA TAMBIEN Exigen a Meade explicar el destino de los donativos para reconstrucción Se calculan, más de 5 mil millones de pesos que se recibieron de donativos

aja