ELECCIONES 2018

Rompe PES con la alianza "Juntos haremos historia" en Q. Roo

El Partido Encuentro Social (PES) abandonará la alianza "Juntos haremos historia", que mantiene con Morena y el PT

ALEJANDRA GALICIA / CORRESPONSAL 06/03/2018 07:04 p.m.

La alianza con Morena y el PT fue rota por el PES en Quintana Roo (Foto. especial)

Quintana Roo (La Silla Rota).-El Partido Encuentro Social (PES) abandonará la alianza "Juntos haremos historia", que mantiene con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), debido a incumplimientos en los acuerdos del convenio de coalición, confirmó el presidente del PES en Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez.

La alianza entre partidos políticos con el eslogan "Juntos haremos historia" se configuró el pasado 13 de enero, en el que dirigentes estatales de los tres grupos políticos firmaron ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) el convenio de coalición, todos los partidos se comprometieron a apoyar al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del PES en Quintana Roo aseguró que oficializarán su retiro como partido político en el transcurso de la próxima semana, también enviarán una carta al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para comunicarle que el PES se separará de la alianza en Quintana Roo, sin embargo, mantendrán el apoyo y lo abanderarán como su candidato a la presidencia de la república.

TE RECOMENDAMOS: Sigue desbandada a Morena: Huacho Díaz deja el PAN y busca gubernatura

Incluso señaló que dentro del convenio de coalición firmado ante el Ieqroo dicta que si uno de los partidos políticos no está de acuerdo o conforme tiene opciones de retirarse de la coalición y el líder nacional del PES, tendrá que notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) que se retiran de la coalición, misma situación en el estado de Baja California Sur.

"Nosotros nos retiramos porque traicionaron el convenio de coalición, lo mismo que firmaron no lo quisieron respetar, entonces no podemos seguir por alguien que no tiene palabra, que no tiene honor, que traiciona los convenios que firma con los aliados, por lo tanto nosotros seguimos firmes con Andrés Manuel López Obrador, como nuestro candidato a la presidencia de la república, ese es el objetivo, el cambio verdadero. Pero los intereses mezquinos de Morena a nivel local y de sus dirigentes son los que impidieron que esto siguiera avanzando", dijo Sánchez Martínez.

El presidente del PES sostuvo que en el transcurso de la próximas semana definirán y presentarán a sus candidatos de los 11 Ayuntamientos, diputados federales y senadores, además también definirá su rumbo como candidato, ya sea como senador o candidato a la presidencia de Benito Juárez.

El dirigente del PT en Quintana Roo, Hernán Villatoro Barrios, anteriormente ya había señalado que el presidente estatal de Morena, José Luis Pech Várguez, no respetaba los acuerdos tomados dentro del convenio de coalición, y colocaría a candidatos de Morena en los puestos que correspondían al PT y al PES.

El 18 de febrero, Morena confirmó a través de la Comisión Nacional Electoral la designación como candidatos al senado de la república para representar a Quintana Roo a Marybel Villegas Canché, ex diputada local vinculada al período de gobierno del ex mandatario, Roberto Borge Angulo y también a José Luis Pech Várguez, actual dirigente de Morena en el estado.

El pasado 27 de febrero, la regidora de Morena en Solidaridad, Norma Angélica Ríos Olguín, impugnó ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), la designación de la precandidata de Morena, Laura Beristaín Navarrete, que anteriormente militaba en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La regidora de Morena sostuvo que su partido ha colocado candidatos externos que provienen de otros partidos políticos, sin tomar en cuenta o dar apoyo a aquellos militantes que ayudarán a la construcción del partido en Quintana Roo.

LEA TAMBIEN Alcalde de Yurécuaro deja Morena para unirse al PRD El edil afirmó que su ruptura con Morena, partido al que nunca se afilió fue por el desacuerdo en la designación de la candidata a la alcaldía

ktf