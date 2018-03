Nueva liga profesional buscará competir con la NFL

JOSÉ LUIS AYALA 20/03/2018 05:59 p.m.

Bajo el nombre de Alianza de Fútbol Americano (AAF - Alliance of American Football), este martes fue presentado de manera formal el proyecto con el que se busca dar forma a un circuito que compita con la popularidad de la NFL.

Con la participación de exfiguras de la NFL, como Jared Allen, Troy Polamalu y Hines Ward en puestos directivos, este nuevo intento de competir con una de las ligas deportivas más sólidas de la Unión Americana pretende arrancar su actividad en 2019.

La idea es contar de inicio con ocho equipos pertenecientes a la propia liga y no a dueños fraquiciatarios. Todos involucrados en un contrato de transmisión de sus partidos con la cadena CBS Sports, lo que aseguran "brinda fortaleza y solidez al proyecto".

Este nuevo intento por competir con la NFL se pondrá en marcha un año antes del reinicio de actividades de la XFL, propiedad de Vince McMahon, presidente de la WWE.

De acuerdo a un cable difundido por la Agencia AP, "la AAF será otra apuesta para enganchar a los fanáticos de los emparrillados durante la temporada baja de la NFL, como la Arena Football League y la XFL".

Charlie Ebersol, cofundador y CEO de la AAF, afirma que este nuevo proyecto "pretende reinventar el football", al pensar más en los beneficios y la seguridad para los jugadores.

Durante el anuncio se afirmó que en 12 semanas quedarán conformados los equipos, cada uno con un roster de 50 jugadores, reclutados de universidades y de pequeñas ligas locales que regularmente reciben a elementos que no logran su ingreso a la NFL.

El AAF tendrá una temporada regular de 10 semanas y un playoff de cuatro equipos. Para acelerar el juego, la liga establecerá un reloj de jugadas más corto que el de 40 segundos de la NFL, tendrá menos pausas publicitarias y requerirá intentos de conversión de dos puntos después de cada touchdown. Las patadas de salida y las de despeje han sido eliminadas, con lo que aseguran "se evitará un gran número de lesiones".

Finalmente los directivos de AAF afirman que la liga en su totalidad cuenta con los fondos suficientes para afrontar el reto durante los primeros dos años de vida.

It doesn´t. Today we announce The Alliance. Check out our announcement at https://t.co/yGGr7j2UcO and find out how you can join us and #JoinTheAlliance pic.twitter.com/NzLC2WsR5Q