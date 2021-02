Tribunal resolverá en plazo de 3 días si deja o no libre a Rosario Robles

En los próximos días el Quinto Tribunal Unitario del Primer Circuito determinará si revoca o confirma la prisión justificada en contra de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarollo Social y de Desarrollo Agrario y Territorial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante la audiencia de aclaración de agravios que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, el magistrado mencionó que resolverá en un plazo de tres días si le permite salir de prisión para enfrentar su juicio en la calle o continúa recluida en el penal de Santa Martha.

Al exponer los motivos por los cuales debe revocarse la prisión preventiva justificada, Rosario Robles, vestida con una blusa, pantalón de color beige y tenis de color blanco, aseguró que la medida cautelar que le otorgaron en su contra, ha dañado su imagen, ya que en el colectivo social de la gente, la cárcel significa "culpable"

"Siempre he acatado la ley, nunca he sido procesada por algún delito. Incluso en mi intervención le dije al juez que la vinculación a proceso yo la veía como una oportunidad para que quedara mi inocencia".

Al leer un carta, Rosario Robles comentó que no tiene dinero para evadir a justicia, y que ella está dispuesta a comparecer las veces que sea necesario para confirmar su inocencia, ya que el proceso ha dañado su imagen y la de su familia.

Además, aseguró que ha sido una "luchadora toda mi vida por la paz, por los derechos humanos, jamás he actuado con violencia contra nadie".

"Soy inocente, he actuado con respeto y confiando en el poder judicial, y sin embargo, he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Sólo pido justicia".

Durante la audiencia estuvieron presentes sus abogados y sus familiares, quienes al salir confiaron en una resolución a su favor.

Robles Berlanga se encuentra desde agosto en el penal de Santa Martha Acatitla, sujeta a prisión preventiva por el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.

