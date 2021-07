¿Qué y a quién responde Felipe Calderón que son embustes?

Una semana caliente en cuestionamientos en materia de seguridad aprieta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha recurrido a "otros datos", llamados a que las bandas criminales a que "no se hagan daño" y a echarle la culpa a sus antecesores en la Presidencia de la República.

En este último punto, López Obrador, desde la mañanera del martes 6 de julio, arremetió contra los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Al ser cuestionado sobre el problema de violencia que azota Aguililla, Michoacán, que ha llevado a la creación de nuevos grupos de autodefensa, el mandatario apuntó que su gobierno busca el diálogo en la zona y aseguró que su gobierno no aplica la política de "mátalos en caliente" como lo hacían Calderón y Peña Nieto.

"El Estado tiene como función básica garantizar la paz y la tranquilidad, no vamos a dejar como antes que garanticen la paz los grupos de autodefensa, eso no, eso fue un grave error que causó muchas vidas, eso ya no se acepta y estamos buscando el diálogo.

"Y están muy interesados nuestros adversarios, mucho muy interesados en la provocación, en que caigamos en la trampa de la provocación, de la violencia, porque quisieran mancharnos, quisieran poder decir 'es lo mismo de antes'. No, yo no soy Peña ni soy Felipe Calderón", remarcó.

López Obrador aprovechó para proyectar un video en el que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, enfrenta al expresidente Calderón por su estrategia de seguridad.

La respuesta del expresidente Felipe Calderón fue indirecta y tardó un día en llegar. Este miércoles el michoacano publicó en su cuenta de Twitter un refrán que dice es cada vez más válido en la actualidad del país: "Embustes y cuentos, de uno nacen cientos".

"Embustes y cuentos, de uno nacen cientos". (Refrán antiguo, cada vez más válido en nuestros días). — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 7, 2021





CHOCA AMLO CONTRA JORGE RAMOS





El periodista Jorge Ramos arrancó los cuestionamientos sobre las cifras de seguridad que enfrenta el sexenio de AMLO en la mañanera del lunes 5 de julio, donde aseguró que el plan de "abrazos, no balazos" ha resultado un fracaso.

El siguiente día, López Obrador señalaría que aunque cause burlas mantendrá su estrategia de seguridad.

"Conozco El Aguaje, Aguililla, toda esa región y el pueblo de Michoacán y es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, entonces que no se dejen llevar, que no los enganchen, porque hay dos o tres grupos. Entonces, quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas.

"Y nosotros no queremos eso, no queremos que nadie pierda la vida y aquí incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida nadie, no estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista, aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen voy a seguir diciendo, ´abrazos, no balazos´", expuso el mandatario.

#EnLaMañanera | El periodista Jorge Ramos afirmó que López Obrador fracasó en su plan de seguridad; el presidente responde: "Y aunque se burlen voy a seguir diciendo ´Abrazos, no balazos´" #yn ??https://t.co/pkYvEUmvIo pic.twitter.com/VqzQ68cjH2 — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2021

Jorge Ramos remarcó que "fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa".

El periodista de Univisión agregó: "y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer, así que mi pregunta es si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí".

#Nación "Fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz, le están matando a 100 personas por día", le dijo el periodista Jorge Ramos al presidente @lopezobrador_. Esto fue lo que respondió el mandatario #jp ??https://t.co/AJIwliXr1z pic.twitter.com/bM6uSetfgS — La Silla Rota (@lasillarota) July 5, 2021

El presidente López Obrador dijo que no coincidía con el periodista y alegó tener "otros datos". Agregó que no está dentro de una burbuja porque no le gusta el autoengaño.

"Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, que esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%", respondió.

Ante los "otros datos" del presidente, el periodista insistió en que siguen habiendo matanzas y muertos, cerca de 3 mil al mes.

A lo que López Obrador aseguró que "ya no hay masacres en el país".

Jorge Ramos intervino: "¿Y lo de Zacatecas, lo de Aguililla y lo de Reynosa?".

El presidente justificó que "esos son enfrentamientos entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos".

Ante los dichos del presidente, La Silla Rota publicó que en su casa, cuando comían tacos con su familia, en fiestas infantiles, en velorios, en bares, en la calle, en las inmediaciones de instalaciones municipales, estatales y federales, el crimen organizado ha asesinado a más de mil 500 personas a través de masacres, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 4 de julio de 2021.

Esta cifra se enmarca entre los 88 mil 721 muertos que registra el gobierno, en cifras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre homicidios y feminicidios con violencia, en los casi tres años de gobierno del tabasqueño.

Lee más aquí.

En la mañanera de este miércoles, 7 de julio, el presidente López Obrador llamó a integrantes de bandas criminales en Aguililla, Michoacán, a que no se hagan daño, como una respuesta a la creciente violencia en la zona.

"Decirle a la gente no se dejen arrastrar por quienes tienen otros intereses, no es la lucha de bandas, en eso no debe estar la gente, no debe estar el pueblo y siempre hay salida, siempre se está logrando una convivencia y que haya diálogo, y que todos actúen de manera responsable.

"Y que no se hagan daño, y no es nada más daño a la población civil, el daño también entre los integrantes de la bandas, no queremos nosotros que nadie sufra, no se resuelve nada con eso, con los enfrentamientos, con la confrontación", lanzó.

La Silla Rota hizo un recorrido por la zona donde inició este movimiento civil armado en Michoacá en septiembre del año pasado, cuya única misión es combatir al crimen organizado que opera en la región.

También lee: Extiende CJNG zona de ataques con drones y Barret en Michoacán +video

En una de las barricadas instaladas en el municipio de Ario de Rosales está José Carlos, un campesino de 32 años de edad, quien narra la manera en que su papá fue asesinado a manos del cártel de Los Viagras.

"A mí me mataron a mi papá, lo hicieron cachitos. Lo agarraron dormido, llegaron y lo mataron. Lo mataron muy feo; él no se merecía esa muerte tan fea".

José Carlos cuenta que 15 días antes, su papá fue torturado por policías de Uruapan, coludidos con la organización criminal; dos semanas después cumplieron la amenaza.

"Le dijeron que se viniera (a Ario) o que lo iban a entregar a los Viagras y no entendió, no se vino; duró dos días desaparecido y luego lo encontraron ya muerto".

El jornalero revela que su papá, quien era cortador de aguacate, fue desmembrado y sus restos abandonados en un basurero de Uruapan.

Lee más aquí.





(Luis Ramos)